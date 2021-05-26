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Из сектора Газа эвакуировали 70 россиян
Из сектора Газа эвакуировали 70 россиян - РИА Новости, 26.05.2021
Из сектора Газа эвакуировали 70 россиян
Не менее 70 российских граждан эвакуированы из сектора Газа, они направятся в Каир, оттуда на будут доставлены в Москву, сообщила РИА Новости дипломатическая... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:20
2021-05-26T10:20
2021-05-26T10:25
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
каир (город)
палестина
израиль
безопасность
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ГАЗА, 26 мая - РИА Новости. Не менее 70 российских граждан эвакуированы из сектора Газа, они направятся в Каир, оттуда на будут доставлены в Москву, сообщила РИА Новости дипломатическая миссия РФ в Палестине.Президент России Владимир Путин подписал 20 мая распоряжение об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа по их желанию.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
https://ria.ru/20210526/konflikt-1733887623.html
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, каир (город), палестина, израиль, безопасность, в мире