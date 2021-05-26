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Из сектора Газа эвакуировали 70 россиян
Из сектора Газа эвакуировали 70 россиян - РИА Новости, 26.05.2021
Из сектора Газа эвакуировали 70 россиян
Не менее 70 российских граждан эвакуированы из сектора Газа, они направятся в Каир, оттуда на будут доставлены в Москву, сообщила РИА Новости дипломатическая... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:20
2021-05-26T10:25
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
каир (город)
палестина
израиль
безопасность
в мире
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ГАЗА, 26 мая - РИА Новости. Не менее 70 российских граждан эвакуированы из сектора Газа, они направятся в Каир, оттуда на будут доставлены в Москву, сообщила РИА Новости дипломатическая миссия РФ в Палестине.Президент России Владимир Путин подписал 20 мая распоряжение об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа по их желанию.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
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россия
сектор газа
каир (город)
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, каир (город), палестина, израиль, безопасность, в мире

Из сектора Газа эвакуировали 70 россиян

10:20 26.05.2021 (обновлено: 10:25 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкРазрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ГАЗА, 26 мая - РИА Новости. Не менее 70 российских граждан эвакуированы из сектора Газа, они направятся в Каир, оттуда на будут доставлены в Москву, сообщила РИА Новости дипломатическая миссия РФ в Палестине.
Президент России Владимир Путин подписал 20 мая распоряжение об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа по их желанию.
"Сегодня из сектора Газа через КПП Рафах выехали 70 граждан России, преимущественно женщины и дети. Их встречают наши коллеги-дипломаты, работающие в Египте, которые сопроводят эвакуируемых до Каира, откуда россияне бортом МЧС будут доставлены в Москву", - говорится в заявлении.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Люди на территории разрушенного дома в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаКаир (город)ПалестинаИзраильБезопасностьВ мире
 
 
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