https://ria.ru/20210526/sayt-1733920190.html

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт праймериз "Единой России"

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт праймериз "Единой России" - РИА Новости, 26.05.2021

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт праймериз "Единой России"

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования "Единой России", сообщили в партии. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:21

2021-05-26T09:21

2021-05-26T10:14

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

единая россия

технологии

политика

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования "Единой России", сообщили в партии.По словам руководителя IT-проектов "Единой России" Вячеслава Сатеева, сам по себе ресурс с доменным именем не использовался как фишинговый и не собирал данные его посетителей, но такая угроза была."На нем стояла ссылка на официальный сайт предварительного голосования. В любой момент ее можно было бы заменить на что угодно, и люди, которые уже привыкли заходить на наш ресурс так, попадали бы на совершенно другой. По нашему мнению, это была подготовка к такого рода деятельности. Кроме того, на нем использовалась символика и дизайн-решения, как на официальном сайте pg.er.ru, с целью мимикрии", — рассказал Сатеев.Праймериз "Единой России" проходят во всех регионах с 24 по 30 мая в электронном формате на сайте pg.er.ru. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Желающий проголосовать должен иметь верифицированную учетную запись на сайте "Госуслуги" и проживать на территории избирательного округа. В понедельник сайт подвергся DDOS-атаке.

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, технологии, политика