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Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт праймериз "Единой России"
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт праймериз "Единой России" - РИА Новости, 26.05.2021
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт праймериз "Единой России"
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования "Единой России", сообщили в партии. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:21
2021-05-26T10:14
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
единая россия
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политика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования "Единой России", сообщили в партии.По словам руководителя IT-проектов "Единой России" Вячеслава Сатеева, сам по себе ресурс с доменным именем не использовался как фишинговый и не собирал данные его посетителей, но такая угроза была."На нем стояла ссылка на официальный сайт предварительного голосования. В любой момент ее можно было бы заменить на что угодно, и люди, которые уже привыкли заходить на наш ресурс так, попадали бы на совершенно другой. По нашему мнению, это была подготовка к такого рода деятельности. Кроме того, на нем использовалась символика и дизайн-решения, как на официальном сайте pg.er.ru, с целью мимикрии", — рассказал Сатеев.Праймериз "Единой России" проходят во всех регионах с 24 по 30 мая в электронном формате на сайте pg.er.ru. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Желающий проголосовать должен иметь верифицированную учетную запись на сайте "Госуслуги" и проживать на территории избирательного округа. В понедельник сайт подвергся DDOS-атаке.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, технологии, политика

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт праймериз "Единой России"

09:21 26.05.2021 (обновлено: 10:14 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования "Единой России", сообщили в партии.

"Информация на нем вводила в заблуждение как избирателей, так и кандидатов", — сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

По словам руководителя IT-проектов "Единой России" Вячеслава Сатеева, сам по себе ресурс с доменным именем не использовался как фишинговый и не собирал данные его посетителей, но такая угроза была.
"На нем стояла ссылка на официальный сайт предварительного голосования. В любой момент ее можно было бы заменить на что угодно, и люди, которые уже привыкли заходить на наш ресурс так, попадали бы на совершенно другой. По нашему мнению, это была подготовка к такого рода деятельности. Кроме того, на нем использовалась символика и дизайн-решения, как на официальном сайте pg.er.ru, с целью мимикрии", — рассказал Сатеев.
Праймериз "Единой России" проходят во всех регионах с 24 по 30 мая в электронном формате на сайте pg.er.ru. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Желающий проголосовать должен иметь верифицированную учетную запись на сайте "Госуслуги" и проживать на территории избирательного округа. В понедельник сайт подвергся DDOS-атаке.
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