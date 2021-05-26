Задержанная в Минске россиянка имеет вид на жительство в Белоруссии
21:57 26.05.2021 (обновлено: 23:00 26.05.2021)
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Задержанная в минском аэропорту после экстренной посадки борта Ryanair россиянка София Сапега имеет в Белоруссии вид на жительство, заявил в среду белорусский лидер Александр Лукашенко.
"То, что мы его, гражданина Беларуси (Романа Протасевича – ред.), а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, - это наше суверенное право", - сказал Лукашенко на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Полную версию показал телеканал "Беларусь 1".
Как подчеркнул президент заявил, "за свои преступления каждый ответит по закону". "Об этом я предупреждал всех беглых и протестунов. Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом - дело времени", - сказал он.
Вчера, 16:39Сапеге предъявят обвинение в течение десяти дней
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.