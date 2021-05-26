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Задержанная в Минске россиянка имеет вид на жительство в Белоруссии
Задержанная в Минске россиянка имеет вид на жительство в Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2021
Задержанная в Минске россиянка имеет вид на жительство в Белоруссии
Задержанная в минском аэропорту после экстренной посадки борта Ryanair россиянка София Сапега имеет в Белоруссии вид на жительство, заявил в среду белорусский... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T21:57
2021-05-26T23:00
софия сапега
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Задержанная в минском аэропорту после экстренной посадки борта Ryanair россиянка София Сапега имеет в Белоруссии вид на жительство, заявил в среду белорусский лидер Александр Лукашенко.Как подчеркнул президент заявил, "за свои преступления каждый ответит по закону". "Об этом я предупреждал всех беглых и протестунов. Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом - дело времени", - сказал он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://ria.ru/20210526/rossinyaka-1734269508.html
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софия сапега, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Задержанная в Минске россиянка имеет вид на жительство в Белоруссии

21:57 26.05.2021 (обновлено: 23:00 26.05.2021)
 
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"София Сапега
София Сапега - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Задержанная в минском аэропорту после экстренной посадки борта Ryanair россиянка София Сапега имеет в Белоруссии вид на жительство, заявил в среду белорусский лидер Александр Лукашенко.

"То, что мы его, гражданина Беларуси (Романа Протасевича – ред.), а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, - это наше суверенное право", - сказал Лукашенко на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Полную версию показал телеканал "Беларусь 1".

Как подчеркнул президент заявил, "за свои преступления каждый ответит по закону". "Об этом я предупреждал всех беглых и протестунов. Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом - дело времени", - сказал он.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 16:39
Сапеге предъявят обвинение в течение десяти дней
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 13:07
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанной в Минске россиянкой
 
София СапегаРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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