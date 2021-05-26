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https://ria.ru/20210526/sapega-1733921835.html
СМИ: россиянке Сапеге, задержанной в Минске, грозит до 12 лет тюрьмы
СМИ: россиянке Сапеге, задержанной в Минске, грозит до 12 лет тюрьмы - РИА Новости, 26.05.2021
СМИ: россиянке Сапеге, задержанной в Минске, грозит до 12 лет тюрьмы
Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге могут предъявить обвинение в разжигании национальной розни и социальной вражды, передает Sputnik Беларусь со ссылкой РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:37
2021-05-26T18:33
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
минск
белоруссия
происшествия
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МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге могут предъявить обвинение в разжигании национальной розни и социальной вражды, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в силовых структурах.Речь идет о третьей части статьи 130 УК Белоруссии, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Ожидается, что сегодня с девушкой встретится ее адвокат.Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сапега летела вместе с Протасевичем.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривает возможность введения дополнительных санкций.В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.
https://ria.ru/20210525/sapega-1733895466.html
https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, минск, белоруссия, происшествия

СМИ: россиянке Сапеге, задержанной в Минске, грозит до 12 лет тюрьмы

09:37 26.05.2021 (обновлено: 18:33 26.05.2021)
 
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"София Сапега
София Сапега - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге могут предъявить обвинение в разжигании национальной розни и социальной вражды, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в силовых структурах.
Речь идет о третьей части статьи 130 УК Белоруссии, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Ожидается, что сегодня с девушкой встретится ее адвокат.
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Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сапега летела вместе с Протасевичем.
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Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривает возможность введения дополнительных санкций.
В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.
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София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияМинскБелоруссияПроисшествия
 
 
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