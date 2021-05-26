https://ria.ru/20210526/sapega-1733921835.html

СМИ: россиянке Сапеге, задержанной в Минске, грозит до 12 лет тюрьмы

СМИ: россиянке Сапеге, задержанной в Минске, грозит до 12 лет тюрьмы - РИА Новости, 26.05.2021

СМИ: россиянке Сапеге, задержанной в Минске, грозит до 12 лет тюрьмы

Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге могут предъявить обвинение в разжигании национальной розни и социальной вражды, передает Sputnik Беларусь со ссылкой РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:37

2021-05-26T09:37

2021-05-26T18:33

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

минск

белоруссия

происшествия

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МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге могут предъявить обвинение в разжигании национальной розни и социальной вражды, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в силовых структурах.Речь идет о третьей части статьи 130 УК Белоруссии, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Ожидается, что сегодня с девушкой встретится ее адвокат.Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сапега летела вместе с Протасевичем.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривает возможность введения дополнительных санкций.В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.

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https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html

https://ria.ru/20210526/sapega-1733918751.html

россия

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, минск, белоруссия, происшествия