https://ria.ru/20210526/sapega-1733918751.html
Мать задержанной в Минске россиянки рассказала подробности случившегося
Мать задержанной в Минске россиянки рассказала подробности случившегося - РИА Новости, 26.05.2021
Мать задержанной в Минске россиянки рассказала подробности случившегося
Мать задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги рассказала RT, что дочь всегда "находилась вне политики". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:02
2021-05-26T09:02
2021-05-26T12:53
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
белоруссия
вильнюс
афины
в мире
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мать задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги рассказала RT, что дочь всегда "находилась вне политики".По ее словам, семья пребывает в шоковом состоянии и не знает, как помочь Софье в этой ситуации. Причины задержания, по словам матери, ей неизвестны. "Наверное, только лишь потому, что она спутница Романа Протасевича", — уточнила Дудич.Женщина отметила, что ее шокировала запись допроса дочери, на которой та называет себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", где публикуют личную информацию о сотрудниках внутренних дел. Дудич не понимает, какое отношение к этому могла иметь Софья. "Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит… Или это сон, или это подстава", — подытожила мать россиянки.Инцидент с самолетом RyanairЛетевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился Роман Протасевич — один из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при повторной проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним задержали гражданку России Софию Сапегу 1998 года рождения. По информации МИД, ее подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре 2020-го, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. На опубликованном видео допроса Сапега подтвердила, что проживает в Вильнюсе и летела одним рейсом с Протасевичем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/protasevich-1733787810.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, белоруссия, вильнюс, афины, в мире
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Мать задержанной в Белоруссии
россиянки Софьи Сапеги рассказала RT,
что дочь всегда "находилась вне политики".
По ее словам, семья пребывает в шоковом состоянии и не знает, как помочь Софье в этой ситуации.
"Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России… Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться", — сказала мать девушки Анна Дудич, добавив, что накануне общалась с консулом в российском посольстве, который дал некоторые рекомендации и пообещал найти способ посетить дочь.
Причины задержания, по словам матери, ей неизвестны. "Наверное, только лишь потому, что она спутница Романа Протасевича", — уточнила Дудич.
Женщина отметила, что ее шокировала запись допроса дочери, на которой та называет себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", где публикуют личную информацию о сотрудниках внутренних дел. Дудич не понимает, какое отношение к этому могла иметь Софья. "Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит… Или это сон, или это подстава", — подытожила мать россиянки.
Инцидент с самолетом Ryanair
Летевший из Афин в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair
экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился Роман Протасевич — один из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при повторной проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с ним задержали гражданку России Софию Сапегу 1998 года рождения. По информации МИД, ее подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре 2020-го, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. На опубликованном видео допроса Сапега подтвердила, что проживает в Вильнюсе и летела одним рейсом с Протасевичем.