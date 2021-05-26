https://ria.ru/20210526/sapega-1733918751.html

Мать задержанной в Минске россиянки рассказала подробности случившегося

Мать задержанной в Минске россиянки рассказала подробности случившегося - РИА Новости, 26.05.2021

Мать задержанной в Минске россиянки рассказала подробности случившегося

Мать задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги рассказала RT, что дочь всегда "находилась вне политики". РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:02

2021-05-26T09:02

2021-05-26T12:53

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

белоруссия

вильнюс

афины

в мире

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мать задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги рассказала RT, что дочь всегда "находилась вне политики".По ее словам, семья пребывает в шоковом состоянии и не знает, как помочь Софье в этой ситуации. Причины задержания, по словам матери, ей неизвестны. "Наверное, только лишь потому, что она спутница Романа Протасевича", — уточнила Дудич.Женщина отметила, что ее шокировала запись допроса дочери, на которой та называет себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", где публикуют личную информацию о сотрудниках внутренних дел. Дудич не понимает, какое отношение к этому могла иметь Софья. "Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит… Или это сон, или это подстава", — подытожила мать россиянки.Инцидент с самолетом RyanairЛетевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился Роман Протасевич — один из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при повторной проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним задержали гражданку России Софию Сапегу 1998 года рождения. По информации МИД, ее подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре 2020-го, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. На опубликованном видео допроса Сапега подтвердила, что проживает в Вильнюсе и летела одним рейсом с Протасевичем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/protasevich-1733787810.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/zhirinovskiy-1733843899.html

белоруссия

вильнюс

афины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, белоруссия, вильнюс, афины, в мире