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Bloomberg узнал, какие санкции ЕС может ввести против Белоруссии
Bloomberg узнал, какие санкции ЕС может ввести против Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2021
Bloomberg узнал, какие санкции ЕС может ввести против Белоруссии
Новые санкции ЕС против Белоруссии могут затронуть калийные удобрения - один из основных экспортных товаров страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:32
2021-05-26T18:32
2021-05-26T18:32
белавиа
белорусская калийная компания
беларуськалий
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новые санкции ЕС против Белоруссии могут затронуть калийные удобрения - один из основных экспортных товаров страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в ЕС, знакомый с ситуацией.По словам источника, точные секторы, которые затронут санкции, еще не определены, но, вероятно, в список войдут калийные удобрения. Другой целью санкций может стать авиакомпания "Белавиа", пишет агентство."Беларуськалий" - один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году. Эксклюзивный экспортер калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий", на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей работы БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран мира.
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733987126.html
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белавиа, белорусская калийная компания, беларуськалий, белоруссия, в мире