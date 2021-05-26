https://ria.ru/20210526/sanktsii-1733985045.html

Володин прокомментировал слова Байдена и Макрона о санкциях

Володин прокомментировал слова Байдена и Макрона о санкциях - РИА Новости, 26.05.2021

Володин прокомментировал слова Байдена и Макрона о санкциях

Заявления президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона о контрпродуктивности и неэффективности санкционной политики в отношении России связано с... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:28

2021-05-26T14:28

2021-05-26T14:28

россия

северный поток — 2

госдума рф

вячеслав володин

джо байден

владимир путин

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сша

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заявления президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона о контрпродуктивности и неэффективности санкционной политики в отношении России связано с признанием Западом своей неправоты в вопросе о том, как нужно строить международные отношения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее Макрон заявил, что политика санкции против России по "замороженным" конфликтам больше не является эффективной. Байден также признал, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению."По истечении семи лет санкционной политики президент США Байден и президент Франции Макрон признали ее контрпродуктивной и неэффективной... Очевидно, стало приходить понимание, что так нельзя строить международные отношения. Правильно, что они исправляют ошибку, признают свою неправоту. Но если бы это происходило в 2015-м, по истечении года после принятия всех этих решений, наверное, наша реакция была бы другой. Сегодня спустя семь лет она совершенно другая", - написал Володин в Telegram-канале.По его мнению, беспрецедентное санкционное давление на РФ заставило стране "мобилизоваться и надеяться только на себя"."Да, это было непростое время. Стоял вопрос, быть или не быть стране. Российская Федерация не только пережила экономическую блокаду и обвинения во всех немыслимых грехах, но и прошла путь от решения вопросов импортозамещения, создания своей платежной системы до разработки первой в мире вакцины от коронавируса", - добавил спикер ГД.Он также выразил мнение, что президенту РФ Владимиру Путину в непростой ситуации "удалось сплотить общество, преодолеть вызовы", что, подчеркнул Володин, "нельзя сказать о других государствах"."Поэтому вполне логично на этом фоне выглядят сделанные заявления о контрпродуктивности и неэффективности санкционной политики в отношении России. Что будет предложено взамен, покажет время. Совершенно очевидно одно: Россия за эти семь лет стала более сильным и независимым государством. Хорошо, что это стали понимать", - заключил он.

https://ria.ru/20210526/potok-1733941942.html

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https://ria.ru/20210525/ssha-1733828837.html

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россия, северный поток — 2, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, владимир путин, франция, сша, в мире