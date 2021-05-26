https://ria.ru/20210526/samolet-1733995743.html

В Варшаве не запрещали самолету "Белавиа" вхождение в свое воздушное пространство

В Варшаве не запрещали самолету "Белавиа" вхождение в свое воздушное пространство - РИА Новости, 26.05.2021

В Варшаве не запрещали самолету "Белавиа" вхождение в свое воздушное пространство

Пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич рассказал РИА Новости, почему самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", направлявшийся РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:24

2021-05-26T15:24

2021-05-26T22:51

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ВАРШАВА, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич рассказал РИА Новости, почему самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", направлявшийся в Барселону, не вошел в воздушное пространство страны.По словам собеседника агентства, Франция заблокировала пролет для всех белорусских самолетов.Рейс "Белавиа" Минск — Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16:15 (17:15 мск), однако не вошел в воздушное пространство Польши. Самолет сделал около восьми кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью.Как позднее сообщили в пресс-службе белорусской авиакомпании, авиационные власти Франции за три минуты до взлета самолета Embraer 195 с 54 пассажирами на борту в ручном режиме деактивировали план полета рейса, не уведомив перевозчика. Командиру воздушного судна об этом сообщили через Управление воздушного движения Польши, когда самолет уже набирал высоту."Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск", — заключили в "Белавиа".Позднее во Франции подтвердили заявления Польши по инциденту с самолетом."Могу подтвердить, что этому рейсу, который должен был лететь над Францией, не было разрешено войти в воздушное пространство Франции", - сказал агентству представитель пресс-службы госсекретаря по вопросам транспорта при министерстве экологического перехода."Комиссия готовит предложение по реализации, которое будет представлено на утверждение министрам транспорта в ближайшие дни. Министр транспорта Франции работал со своими европейскими коллегами, чтобы обеспечить быстрое выполнение этого решения", - добавил собеседник агентства."Eurocontrol обобщает план полетов и уведомляет страну, когда этот план не соответствует введенным ограничения", - указал он, отвечая на вопрос, уведомила ли официально Франция Белоруссию о запрете на пролет над французской территорий. В понедельник лидеры стран ЕС по итогам обсуждения экстренной посадки самолета Ryanair в Минске приняли решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961917.html

https://ria.ru/20210526/nato-1733988687.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, польша, франция, белоруссия, в мире