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Польша не пустила самолет "Белавиа" в свое воздушное пространство

Польша не пустила самолет "Белавиа" в свое воздушное пространство - РИА Новости, 26.05.2021

Польша не пустила самолет "Белавиа" в свое воздушное пространство

Польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", сообщил РИА Новости представитель Польского агентства гражданской... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:57

2021-05-26T14:57

2021-05-26T15:05

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", сообщил РИА Новости представитель Польского агентства гражданской авиации.Речь идет о самолете "Белавиа", выполнявшего рейс Минск – Барселона."Самолет "Белавиа" действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией", - рассказал собеседник агентства.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.

https://ria.ru/20210526/shveytsariya-1733984406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, евросоюз, минск, вильнюс, белавиа, польша, белоруссия, в мире