В Швейцарии упал военный самолет

"Сегодня около 9.00 утра (10.00 мск) потерпел крушение самолет ВВС Швейцарии F-5. Пилот катапультировался и жив. Самолет Tiger F-5 вылетел с военного аэродрома в Пайерне и совершал тренировочный полет в качестве спарринг-партнера для F/A-18 ВВС Швейцарии. В настоящее время военная юстиция расследует причины аварии", - говорится в заявлении.