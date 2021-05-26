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В Швейцарии упал военный самолет
В Швейцарии упал военный самолет - РИА Новости, 26.05.2021
В Швейцарии упал военный самолет
Самолет ВВС Швейцарии потерпел крушение во время тренировочного полета, пилот катапультировался и жив, говорится в заявлении Федерального департамента по делам... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:10
2021-05-26T12:10
2021-05-26T12:27
швейцария
происшествия
в мире
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ЖЕНЕВА, 26 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Самолет ВВС Швейцарии потерпел крушение во время тренировочного полета, пилот катапультировался и жив, говорится в заявлении Федерального департамента по делам обороны, гражданской обороны и спорта, опубликованном на сайте ведомства.
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швейцария, происшествия, в мире