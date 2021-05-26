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В Швейцарии упал военный самолет
В Швейцарии упал военный самолет - РИА Новости, 26.05.2021
В Швейцарии упал военный самолет
Самолет ВВС Швейцарии потерпел крушение во время тренировочного полета, пилот катапультировался и жив, говорится в заявлении Федерального департамента по делам... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:10
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швейцария
происшествия
в мире
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ЖЕНЕВА, 26 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Самолет ВВС Швейцарии потерпел крушение во время тренировочного полета, пилот катапультировался и жив, говорится в заявлении Федерального департамента по делам обороны, гражданской обороны и спорта, опубликованном на сайте ведомства.
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швейцария, происшествия, в мире

В Швейцарии упал военный самолет

12:10 26.05.2021 (обновлено: 12:27 26.05.2021)
 
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniИстребитель F-5 Tiger ВВС Швейцарии
Истребитель F-5 Tiger ВВС Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
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ЖЕНЕВА, 26 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Самолет ВВС Швейцарии потерпел крушение во время тренировочного полета, пилот катапультировался и жив, говорится в заявлении Федерального департамента по делам обороны, гражданской обороны и спорта, опубликованном на сайте ведомства.
"Сегодня около 9.00 утра (10.00 мск) потерпел крушение самолет ВВС Швейцарии F-5. Пилот катапультировался и жив. Самолет Tiger F-5 вылетел с военного аэродрома в Пайерне и совершал тренировочный полет в качестве спарринг-партнера для F/A-18 ВВС Швейцарии. В настоящее время военная юстиция расследует причины аварии", - говорится в заявлении.
 
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