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В бундестаге заявили о причастности России к посадке борта Ryanair
В бундестаге заявили о причастности России к посадке борта Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021
В бундестаге заявили о причастности России к посадке борта Ryanair
Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген высказал мнение, что Россия может быть причастна к посадке самолета Ryanair в Минске, при этом он... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:54
2021-05-26T09:54
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
александр лукашенко
мид белоруссии
белоруссия
вильнюс
в мире
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген высказал мнение, что Россия может быть причастна к посадке самолета Ryanair в Минске, при этом он не привел конкретных аргументов.По словам Реттгена, без обширной поддержки России президент Белоруссии Александр Лукашенко уже бы давно не был у власти. Он призвал к санкциям в отношении Белоруссии, в частности, против государственных предприятий, военных, структур безопасности.В Кремле ранее назвали неадекватными обвинения РФ в причастности к инциденту с рейсом Ryanair: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что скоро дойдет до того, что Россию будут обвинять за существование.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
https://ria.ru/20210525/zakharova-1733768486.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, в мире

В бундестаге заявили о причастности России к посадке борта Ryanair

09:54 26.05.2021
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген высказал мнение, что Россия может быть причастна к посадке самолета Ryanair в Минске, при этом он не привел конкретных аргументов.

"Стоит по меньшей мере исходить из того, что государственный угон самолета происходил с согласия Кремля, если даже не при оперативной поддержке со стороны России", - сказал он изданиям Rheinischen Post и General-Anzeiger.

По словам Реттгена, без обширной поддержки России президент Белоруссии Александр Лукашенко уже бы давно не был у власти. Он призвал к санкциям в отношении Белоруссии, в частности, против государственных предприятий, военных, структур безопасности.
В Кремле ранее назвали неадекватными обвинения РФ в причастности к инциденту с рейсом Ryanair: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что скоро дойдет до того, что Россию будут обвинять за существование.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
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Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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