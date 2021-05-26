https://ria.ru/20210526/ryanair-1733908895.html

Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair

Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021

Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair

Президент США Джо Байден сказал о введении санкций против Белоруссии из-за Ryanair, но не стал вдаваться в подробности, передает пресс-пул Белого дома, РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T01:38

2021-05-26T01:38

2021-05-26T01:50

задержание основателя telegram-канала nexta

вашингтон

ryanair

telegram (приложение)

мид белоруссии

джо байден

белоруссия

вильнюс

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732251342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92e647b0a4922bb8ee3d34b3469eda31.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сказал о введении санкций против Белоруссии из-за Ryanair, но не стал вдаваться в подробности, передает пресс-пул Белого дома,Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов заявила, что администрация США рассматривает все возможные варианты реакции в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Белоруссии, включая санкции.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

вашингтон

белоруссия

вильнюс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, вашингтон, ryanair, telegram (приложение), мид белоруссии, джо байден, белоруссия, вильнюс, сша, в мире