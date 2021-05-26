https://ria.ru/20210526/rtut-1734291747.html

Ученые обнаружили большие скопления ртути на дне океана

Ученые обнаружили большие скопления ртути на дне океана - РИА Новости, 26.05.2021

Ученые обнаружили большие скопления ртути на дне океана

Ученые впервые измерили содержание ртути в донных отложениях глубоководных желобов. Оказалось, что в самых глубоких частях Тихого океана откладываются... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:04

2021-05-26T17:04

2021-05-26T20:42

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ученые впервые измерили содержание ртути в донных отложениях глубоководных желобов. Оказалось, что в самых глубоких частях Тихого океана откладываются беспрецедентные количества этого высокотоксичного металла, попадающего в морские воды с продуктами человеческой деятельности. Статья с результатами опубликована в журнале Scientific Reports.В 2017 году вступила в силу Минаматская конвенция по ртути — межгосударственный договор, направленный на защиту здоровья людей и окружающей среды от антропогенных выбросов ртути и ее соединений. Тогда же ученые начали проводить регулярный мониторинг содержаний этого металла не только на суше, но и в океане. Однако до сих пор замеры осуществляли в основном на континентальном шельфе, прежде всего в местах непосредственного загрязнения промышленными выбросами.Океанологи из Дании, Канады, Германии и Японии на борту немецкого исследовательского судна Sonne впервые провели прямые измерения осаждения ртути в самой сложной с точки зрения доступности ультраабиссальной части океана — сверхглубоководной зоне, расположенной на глубине свыше шести километров.В качестве объектов наблюдения авторы выбрали два глубоководных желоба в разных частях Тихого океана: Кермадек на востоке и Атакама — на западе, у берегов Чили. Оба желоба имеют среднюю глубину от восьми до десяти километров. Ученые отбирали пробы как из самых глубоких их частей, так и в прилегающих областях, где глубина составляет от двух до шести километров.К удивлению исследователей, количество ртути в самых глубоких частях Тихого океана оказалось максимальным из когда-либо зарегистрированных в морских отложениях — даже выше, чем во многих районах промышленного загрязнения."Плохая новость заключается в том, что такие высокие уровни ртути могут быть репрезентативными для общего увеличения антропогенных выбросов ртути в океан, — приводятся в пресс-релизе Орхусского университета слова первого автора статьи профессора Хамеда Санеи (Hamed Sanei), директора лаборатории литосферного органического углерода факультета наук о Земле. — Но хорошая новость в том, что океанские желоба действуют как места постоянной утилизации. Мы можем ожидать, что ртуть, которая там окажется, будет захоронена на многие миллионы лет, а тектоника плит перенесет ее в верхнюю мантию Земли".Но даже несмотря на то, что ртуть через желоба удаляется из биосферы, ученые обеспокоены тем, какое количество токсичного металла там оказалось."Это может быть индикатором общего состояния наших океанов", — говорит Санеи.Авторы считают, что результаты их исследования позволят восполнить ключевой пробел в знаниях о ртутном цикле на поверхности Земли, так как показывают, каким образом ртуть удаляется из литосферы."Мы показали, что океанические желоба представляют собой "горячие точки" накопления ртути, при этом темпы этого накопления во много раз выше, чем считалось ранее", — отмечает еще один участник исследования, научный сотрудник Министерства природных ресурсов Канады и ведущий автор Глобального оценочного доклада по ртути Организации Объединенных Наций, доктор Питер Аутридж (Peter Outridge)Авторы надеются, что полученные ими данные повысят точность глобальных моделей цикла ртути и привлекут внимание ученых к более подробному изучению геохимии глубоководных желобов.

https://ria.ru/20210513/okean-1732198249.html

https://ria.ru/20210429/more-1730529122.html

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геология, земля - риа наука, дания, экология