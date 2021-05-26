Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210526/rtut-1734291747.html
Ученые обнаружили большие скопления ртути на дне океана
Ученые обнаружили большие скопления ртути на дне океана - РИА Новости, 26.05.2021
Ученые обнаружили большие скопления ртути на дне океана
Ученые впервые измерили содержание ртути в донных отложениях глубоководных желобов. Оказалось, что в самых глубоких частях Тихого океана откладываются... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:04
2021-05-26T20:42
наука
геология
земля - риа наука
дания
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734250668_0:136:1440:946_1920x0_80_0_0_07f978d905bf40e2094daadb975de1d0.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ученые впервые измерили содержание ртути в донных отложениях глубоководных желобов. Оказалось, что в самых глубоких частях Тихого океана откладываются беспрецедентные количества этого высокотоксичного металла, попадающего в морские воды с продуктами человеческой деятельности. Статья с результатами опубликована в журнале Scientific Reports.В 2017 году вступила в силу Минаматская конвенция по ртути — межгосударственный договор, направленный на защиту здоровья людей и окружающей среды от антропогенных выбросов ртути и ее соединений. Тогда же ученые начали проводить регулярный мониторинг содержаний этого металла не только на суше, но и в океане. Однако до сих пор замеры осуществляли в основном на континентальном шельфе, прежде всего в местах непосредственного загрязнения промышленными выбросами.Океанологи из Дании, Канады, Германии и Японии на борту немецкого исследовательского судна Sonne впервые провели прямые измерения осаждения ртути в самой сложной с точки зрения доступности ультраабиссальной части океана — сверхглубоководной зоне, расположенной на глубине свыше шести километров.В качестве объектов наблюдения авторы выбрали два глубоководных желоба в разных частях Тихого океана: Кермадек на востоке и Атакама — на западе, у берегов Чили. Оба желоба имеют среднюю глубину от восьми до десяти километров. Ученые отбирали пробы как из самых глубоких их частей, так и в прилегающих областях, где глубина составляет от двух до шести километров.К удивлению исследователей, количество ртути в самых глубоких частях Тихого океана оказалось максимальным из когда-либо зарегистрированных в морских отложениях — даже выше, чем во многих районах промышленного загрязнения."Плохая новость заключается в том, что такие высокие уровни ртути могут быть репрезентативными для общего увеличения антропогенных выбросов ртути в океан, — приводятся в пресс-релизе Орхусского университета слова первого автора статьи профессора Хамеда Санеи (Hamed Sanei), директора лаборатории литосферного органического углерода факультета наук о Земле. — Но хорошая новость в том, что океанские желоба действуют как места постоянной утилизации. Мы можем ожидать, что ртуть, которая там окажется, будет захоронена на многие миллионы лет, а тектоника плит перенесет ее в верхнюю мантию Земли".Но даже несмотря на то, что ртуть через желоба удаляется из биосферы, ученые обеспокоены тем, какое количество токсичного металла там оказалось."Это может быть индикатором общего состояния наших океанов", — говорит Санеи.Авторы считают, что результаты их исследования позволят восполнить ключевой пробел в знаниях о ртутном цикле на поверхности Земли, так как показывают, каким образом ртуть удаляется из литосферы."Мы показали, что океанические желоба представляют собой "горячие точки" накопления ртути, при этом темпы этого накопления во много раз выше, чем считалось ранее", — отмечает еще один участник исследования, научный сотрудник Министерства природных ресурсов Канады и ведущий автор Глобального оценочного доклада по ртути Организации Объединенных Наций, доктор Питер Аутридж (Peter Outridge)Авторы надеются, что полученные ими данные повысят точность глобальных моделей цикла ртути и привлекут внимание ученых к более подробному изучению геохимии глубоководных желобов.
https://ria.ru/20210513/okean-1732198249.html
https://ria.ru/20210429/more-1730529122.html
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734250668_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_f6bd817e73f25c31016d7e77f5b862ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геология, земля - риа наука, дания, экология

Ученые обнаружили большие скопления ртути на дне океана

17:04 26.05.2021 (обновлено: 20:42 26.05.2021)
 
© Фото : Anni Glud, SDUСпуск пробоотборника с борта немецкого исследовательского судна Sonne у берегов Чили
Спуск пробоотборника с борта немецкого исследовательского судна Sonne у берегов Чили - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : Anni Glud, SDU
Спуск пробоотборника с борта немецкого исследовательского судна Sonne у берегов Чили
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ученые впервые измерили содержание ртути в донных отложениях глубоководных желобов. Оказалось, что в самых глубоких частях Тихого океана откладываются беспрецедентные количества этого высокотоксичного металла, попадающего в морские воды с продуктами человеческой деятельности. Статья с результатами опубликована в журнале Scientific Reports.
В 2017 году вступила в силу Минаматская конвенция по ртути — межгосударственный договор, направленный на защиту здоровья людей и окружающей среды от антропогенных выбросов ртути и ее соединений. Тогда же ученые начали проводить регулярный мониторинг содержаний этого металла не только на суше, но и в океане. Однако до сих пор замеры осуществляли в основном на континентальном шельфе, прежде всего в местах непосредственного загрязнения промышленными выбросами.
Океанологи из Дании, Канады, Германии и Японии на борту немецкого исследовательского судна Sonne впервые провели прямые измерения осаждения ртути в самой сложной с точки зрения доступности ультраабиссальной части океана — сверхглубоководной зоне, расположенной на глубине свыше шести километров.
В качестве объектов наблюдения авторы выбрали два глубоководных желоба в разных частях Тихого океана: Кермадек на востоке и Атакама — на западе, у берегов Чили. Оба желоба имеют среднюю глубину от восьми до десяти километров. Ученые отбирали пробы как из самых глубоких их частей, так и в прилегающих областях, где глубина составляет от двух до шести километров.
К удивлению исследователей, количество ртути в самых глубоких частях Тихого океана оказалось максимальным из когда-либо зарегистрированных в морских отложениях — даже выше, чем во многих районах промышленного загрязнения.
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 21:00Наука
В океане найдены следы внеземного вещества
"Плохая новость заключается в том, что такие высокие уровни ртути могут быть репрезентативными для общего увеличения антропогенных выбросов ртути в океан, — приводятся в пресс-релизе Орхусского университета слова первого автора статьи профессора Хамеда Санеи (Hamed Sanei), директора лаборатории литосферного органического углерода факультета наук о Земле. — Но хорошая новость в том, что океанские желоба действуют как места постоянной утилизации. Мы можем ожидать, что ртуть, которая там окажется, будет захоронена на многие миллионы лет, а тектоника плит перенесет ее в верхнюю мантию Земли".
Но даже несмотря на то, что ртуть через желоба удаляется из биосферы, ученые обеспокоены тем, какое количество токсичного металла там оказалось.
"Это может быть индикатором общего состояния наших океанов", — говорит Санеи.
Авторы считают, что результаты их исследования позволят восполнить ключевой пробел в знаниях о ртутном цикле на поверхности Земли, так как показывают, каким образом ртуть удаляется из литосферы.
"Мы показали, что океанические желоба представляют собой "горячие точки" накопления ртути, при этом темпы этого накопления во много раз выше, чем считалось ранее", — отмечает еще один участник исследования, научный сотрудник Министерства природных ресурсов Канады и ведущий автор Глобального оценочного доклада по ртути Организации Объединенных Наций, доктор Питер Аутридж (Peter Outridge)
Авторы надеются, что полученные ими данные повысят точность глобальных моделей цикла ртути и привлекут внимание ученых к более подробному изучению геохимии глубоководных желобов.
Побережье Красного моря в Египте - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 16:58Наука
Ученые установили возраст Красного моря
 
НаукагеологияЗемля - РИА НаукаДанияЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Госдеп ответил МИД России на критику из-за несоблюдения СНВ-3
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
Лента новостейМолния