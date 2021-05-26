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"Ростех" разработает "умную" систему для сетей водоснабжения Геленджика
"Ростех" разработает "умную" систему для сетей водоснабжения Геленджика - РИА Новости, 26.05.2021
"Ростех" разработает "умную" систему для сетей водоснабжения Геленджика
Холдинг "РТ-Инжиниринг" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработает и внедрит автоматизированную систему "Цифровой водоканал" в Геленджике, которая позволит... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:06
2021-05-26T11:06
ростех
геленджик
сочи
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Холдинг "РТ-Инжиниринг" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработает и внедрит автоматизированную систему "Цифровой водоканал" в Геленджике, которая позволит радикально снизить потери воды в городских сетях, сообщает пресс-служба "Ростеха".Сообщается, что договор на реализацию проекта заключен с компанией-оператором водопроводных сетей курорта "Концессии водоснабжения – Геленджик", стоимость договора составила 382,6 миллиона рублей. Контракт будет выполнен за счет частных инвестиций, бюджетные средства не привлекаются, уточняется в релизе."В ходе реализации Геленджик будет разделен на 18 зон. Каждая зона оборудована приборами, фиксирующими прохождение объемов воды. Всего на городских сетях планируется установить 60 учетных комплексов и более 200 датчиков, а 35 скважин и 6 резервуаров чистой воды оборудовать автоматическими средствами контроля", - приводит пресс-служба "Ростеха" слова генерального директора "РТ-Инжиниринг" Дмитрия Школьного.Отмечается, что в итоге заказчик получит современную автоматизированную диспетчерскую службу со "стеной управления и контроля кризисных ситуаций в режиме реального времени". "Специалисты смогут мгновенно фиксировать несоответствия объемов на входе и выходе, анализировать и указывать место вероятной аварии либо незаконной врезки в сеть для воровства воды", - добавляется в релизе.По данным компании, в настоящее время "РТ-Инжиниринг" уже внедряет комплексную систему "Цифровой водоканал" в Сочи и федеральной территории "Сириус".
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ростех, геленджик, сочи

"Ростех" разработает "умную" систему для сетей водоснабжения Геленджика

11:06 26.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк"Кемпински Гранд Отель Геленджик" в городе-курорте Геленджике
Кемпински Гранд Отель Геленджик в городе-курорте Геленджике - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Холдинг "РТ-Инжиниринг" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработает и внедрит автоматизированную систему "Цифровой водоканал" в Геленджике, которая позволит радикально снизить потери воды в городских сетях, сообщает пресс-служба "Ростеха".
Сообщается, что договор на реализацию проекта заключен с компанией-оператором водопроводных сетей курорта "Концессии водоснабжения – Геленджик", стоимость договора составила 382,6 миллиона рублей. Контракт будет выполнен за счет частных инвестиций, бюджетные средства не привлекаются, уточняется в релизе.
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"В ходе реализации Геленджик будет разделен на 18 зон. Каждая зона оборудована приборами, фиксирующими прохождение объемов воды. Всего на городских сетях планируется установить 60 учетных комплексов и более 200 датчиков, а 35 скважин и 6 резервуаров чистой воды оборудовать автоматическими средствами контроля", - приводит пресс-служба "Ростеха" слова генерального директора "РТ-Инжиниринг" Дмитрия Школьного.
Отмечается, что в итоге заказчик получит современную автоматизированную диспетчерскую службу со "стеной управления и контроля кризисных ситуаций в режиме реального времени". "Специалисты смогут мгновенно фиксировать несоответствия объемов на входе и выходе, анализировать и указывать место вероятной аварии либо незаконной врезки в сеть для воровства воды", - добавляется в релизе.
По данным компании, в настоящее время "РТ-Инжиниринг" уже внедряет комплексную систему "Цифровой водоканал" в Сочи и федеральной территории "Сириус".
 
РостехГеленджикСочи
 
 
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