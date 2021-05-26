https://ria.ru/20210526/rossiyanka-1733966815.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанной в Минске россиянкой
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанной в Минске россиянкой - РИА Новости, 26.05.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанной в Минске россиянкой
В Кремле считают необходимым обеспечить задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу всей консульской и юридической защитой, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:07
2021-05-26T13:07
2021-05-26T13:58
telegram (приложение)
софия сапега
ryanair
вильнюс
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
дмитрий песков
минск
белоруссия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Кремле считают необходимым обеспечить задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу всей консульской и юридической защитой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что об этом говорил и российский МИД."Кроме того, мы видели ее признательные показания", — отметил Песков.По его словам, девушка в любом случае имеет право на защиту. Кроме того, пресс-секретарь не знает об обращении матери Сапеги. "Мне только известно, что где-то было озвучено в СМИ", — добавил он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем летела и София Сапега. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривает возможность введения дополнительных санкций.В Минске ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Белоруссия готова предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.
https://ria.ru/20210525/sapega-1733896642.html
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РИА Новости
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telegram (приложение), софия сапега, ryanair, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
В Кремле считают необходимым обеспечить задержанную в Минске
россиянку Софию Сапегу всей консульской и юридической защитой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Он подчеркнул, что об этом говорил и российский МИД.
"Кроме того, мы видели ее признательные показания", — отметил Песков.
По его словам, девушка в любом случае имеет право на защиту. Кроме того, пресс-секретарь не знает об обращении матери Сапеги.
"Мне только известно, что где-то было озвучено в СМИ", — добавил он.
Летевший из Афин
в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair
экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии
экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем летела и София Сапега. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривает возможность введения дополнительных санкций.
В Минске ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Белоруссия готова предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.