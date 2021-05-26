В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:45 26.05.2021 (обновлено: 00:01 27.05.2021)
КАИР, 26 мая - РИА Новости. Свыше шестидесяти российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, прибыли в среду вечером в международный аэропорт Каира, где уже приземлился высланный за ними борт МЧС, сообщает корреспондент РИА Новости.
Российские граждане, среди которых, в основном женщины и дети, прибыли из сектора Газа, миновав пограничный переход Рафах между анклавом и Египтом на трех автобусах. В настоящий момент они находятся в зале ожидания аэропорта. Прилетевший за ними спецборт МЧС вылетит в Москву через один час.
"У нас очень страшно было, нас сильно бомбили, хорошо, что мы выжили вообще. У нас там (в секторе Газа) нет ни света, ни воды, как жить там? Многие без домов остались. Очень тяжелые условия, нам пришлось уехать", - сказала РИА Новости одна эвакуированных из сектора Газа россиянок.
Президент России Владимир Путин подписал 20 мая распоряжение об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа по их желанию.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности 20 мая вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 02.00 в ночь на пятницу. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной.
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