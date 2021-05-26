https://ria.ru/20210526/rossinyaka-1734269508.html

Сапеге предъявят обвинение в течение десяти дней

Сапеге предъявят обвинение в течение десяти дней - РИА Новости, 26.05.2021

Сапеге предъявят обвинение в течение десяти дней

Белоруссия уведомила Россию, что срок содержания под стражей россиянки Софии Сапеги в Минске продлен на два месяца, в течение 10 дней ей должны предъявить... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:39

2021-05-26T16:39

2021-05-26T23:27

софия сапега

россия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733976873_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_19e4c1c1cc354e24ba44133707951403.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Белоруссия уведомила Россию, что срок содержания под стражей россиянки Софии Сапеги в Минске продлен на два месяца, в течение 10 дней ей должны предъявить обвинения, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам Сапега в ходе консульского визита жалоб не высказывала, обратилась с просьбой оказать ей содействие в решении некоторых бытовых вопросов, просьба была удовлетворена."Российские дипломаты продолжат оказывать все необходимое содействие в защите ее прав", - сказала Захарова.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.

https://ria.ru/20210526/belorussiya-1733971918.html

https://ria.ru/20210525/sapega-1733896642.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первое видео с россиянкой Софьей Сапегой после задержания в Минске Видео с гражданкой России Софьей Сапегой, задержанной ранее в Минске вместе с сооснователем NEXTA Романом Протасевичем, появилось в Telegram-канале "Желтые сливы" во вторник. Ruptly не удалось установить точные дату и время съемки. 2021-05-26T16:39 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, россия, белоруссия, в мире