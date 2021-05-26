https://ria.ru/20210526/rossinyaka-1734269508.html
Сапеге предъявят обвинение в течение десяти дней
Сапеге предъявят обвинение в течение десяти дней - РИА Новости, 26.05.2021
Сапеге предъявят обвинение в течение десяти дней
Белоруссия уведомила Россию, что срок содержания под стражей россиянки Софии Сапеги в Минске продлен на два месяца, в течение 10 дней ей должны предъявить... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:39
2021-05-26T16:39
2021-05-26T23:27
софия сапега
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Белоруссия уведомила Россию, что срок содержания под стражей россиянки Софии Сапеги в Минске продлен на два месяца, в течение 10 дней ей должны предъявить обвинения, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам Сапега в ходе консульского визита жалоб не высказывала, обратилась с просьбой оказать ей содействие в решении некоторых бытовых вопросов, просьба была удовлетворена."Российские дипломаты продолжат оказывать все необходимое содействие в защите ее прав", - сказала Захарова.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
https://ria.ru/20210526/belorussiya-1733971918.html
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Первое видео с россиянкой Софьей Сапегой после задержания в Минске
Видео с гражданкой России Софьей Сапегой, задержанной ранее в Минске вместе с сооснователем NEXTA Романом Протасевичем, появилось в Telegram-канале "Желтые сливы" во вторник. Ruptly не удалось установить точные дату и время съемки.
2021-05-26T16:39
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софия сапега, россия, белоруссия, в мире
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Белоруссия уведомила Россию, что срок содержания под стражей россиянки Софии Сапеги
в Минске продлен на два месяца, в течение 10 дней ей должны предъявить обвинения, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посольство РФ в Белоруссии получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовных деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. По белорусскому законодательству в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам Сапега в ходе консульского визита жалоб не высказывала, обратилась с просьбой оказать ей содействие в решении некоторых бытовых вопросов, просьба была удовлетворена.
"Российские дипломаты продолжат оказывать все необходимое содействие в защите ее прав", - сказала Захарова.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
Белоруссия
в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.