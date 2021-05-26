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В "Роскосмосе" ответили на сообщения о похищенных деньгах, найденных в Гонконге и ОАЭ
В "Роскосмосе" ответили на сообщения о похищенных деньгах, найденных в Гонконге и ОАЭ - РИА Новости, 26.05.2021
В "Роскосмосе" ответили на сообщения о похищенных деньгах, найденных в Гонконге и ОАЭ
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин лично инициировал передачу в следственные органы материалов внутренней проверки по делу о хищении средств при поставках РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:35
2021-05-26T13:01
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин лично инициировал передачу в следственные органы материалов внутренней проверки по делу о хищении средств при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Там также подчеркнули, что компания оказывает следствию максимальное содействие.Ранее газета "Коммерсант" написала, что главное следственное управление по Московской области завершило расследование о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля. Ссылаясь на источники, издание утверждает, что деньги отмывали в Гонконге и ОАЭ.Уголовное дело возбудили 17 октября 2019 года. В нем восемь фигурантов, включая экс-гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева и его заместителя Степана Прохорова.В 2019 году "Роскосмос" сообщал о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для "хищения имущества", однако детали произошедшего не уточнялись. По данным РБК, речь шла о краже электронных плат для космической техники, в том числе Научно-энергетического модуля, по которому ведется уголовное дело.
https://ria.ru/20200828/obvinenie-1576427071.html
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рбк (медиагруппа), гонконг, московская область (подмосковье), оаэ, обыски в "роскосмосе", ркк "энергия", роскосмос, дмитрий рогозин, происшествия

В "Роскосмосе" ответили на сообщения о похищенных деньгах, найденных в Гонконге и ОАЭ

11:35 26.05.2021 (обновлено: 13:01 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин лично инициировал передачу в следственные органы материалов внутренней проверки по делу о хищении средств при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Там также подчеркнули, что компания оказывает следствию максимальное содействие.
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Ранее газета "Коммерсант" написала, что главное следственное управление по Московской области завершило расследование о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля. Ссылаясь на источники, издание утверждает, что деньги отмывали в Гонконге и ОАЭ.
Уголовное дело возбудили 17 октября 2019 года. В нем восемь фигурантов, включая экс-гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева и его заместителя Степана Прохорова.
В 2019 году "Роскосмос" сообщал о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для "хищения имущества", однако детали произошедшего не уточнялись. По данным РБК, речь шла о краже электронных плат для космической техники, в том числе Научно-энергетического модуля, по которому ведется уголовное дело.
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РБК (медиагруппа)ГонконгМосковская область (Подмосковье)ОАЭОбыски в "Роскосмосе"РКК "Энергия"РоскосмосДмитрий РогозинПроисшествия
 
 
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