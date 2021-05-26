https://ria.ru/20210526/roskosmos-1733942185.html
В "Роскосмосе" ответили на сообщения о похищенных деньгах, найденных в Гонконге и ОАЭ
В "Роскосмосе" ответили на сообщения о похищенных деньгах, найденных в Гонконге и ОАЭ - РИА Новости, 26.05.2021
В "Роскосмосе" ответили на сообщения о похищенных деньгах, найденных в Гонконге и ОАЭ
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин лично инициировал передачу в следственные органы материалов внутренней проверки по делу о хищении средств при поставках РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:35
2021-05-26T11:35
2021-05-26T13:01
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин лично инициировал передачу в следственные органы материалов внутренней проверки по делу о хищении средств при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Там также подчеркнули, что компания оказывает следствию максимальное содействие.Ранее газета "Коммерсант" написала, что главное следственное управление по Московской области завершило расследование о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля. Ссылаясь на источники, издание утверждает, что деньги отмывали в Гонконге и ОАЭ.Уголовное дело возбудили 17 октября 2019 года. В нем восемь фигурантов, включая экс-гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева и его заместителя Степана Прохорова.В 2019 году "Роскосмос" сообщал о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для "хищения имущества", однако детали произошедшего не уточнялись. По данным РБК, речь шла о краже электронных плат для космической техники, в том числе Научно-энергетического модуля, по которому ведется уголовное дело.
https://ria.ru/20200828/obvinenie-1576427071.html
https://ria.ru/20190402/1552332472.html
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рбк (медиагруппа), гонконг, московская область (подмосковье), оаэ, обыски в "роскосмосе", ркк "энергия", роскосмос, дмитрий рогозин, происшествия