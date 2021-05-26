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Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России после пандемии
Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России после пандемии - РИА Новости, 26.05.2021
Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России после пандемии
Российская экономика, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается, преодолевает последствия пандемии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:09
2021-05-26T18:25
владимир путин
экономика
россия
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СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается, преодолевает последствия пандемии, заявил президент России Владимир Путин."Экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Так, ВВП России за январь-март текущего года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Многие экономические индикаторы в России еще не вышли на прежние значения после пандемии коронавируса, но позитивные изменения есть, в том числе в обрабатывающей промышленности, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, многие экономические индикаторы еще не вышли на прежние значения, но, повторю, очевидны и позитивные изменения. Так, в первом квартале обрабатывающий сектор российской промышленности подрос на 1,4%, в марте прибавил 5,4%, а в апреле, на фоне серьезного спада прошлого года - прирост составил 14,2%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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владимир путин, экономика, россия

Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России после пандемии

18:09 26.05.2021 (обновлено: 18:25 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается, преодолевает последствия пандемии, заявил президент России Владимир Путин.
"Экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Так, ВВП России за январь-март текущего года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 16:38
Спрогнозировано будущее российской экономики
Многие экономические индикаторы в России еще не вышли на прежние значения после пандемии коронавируса, но позитивные изменения есть, в том числе в обрабатывающей промышленности, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, многие экономические индикаторы еще не вышли на прежние значения, но, повторю, очевидны и позитивные изменения. Так, в первом квартале обрабатывающий сектор российской промышленности подрос на 1,4%, в марте прибавил 5,4%, а в апреле, на фоне серьезного спада прошлого года - прирост составил 14,2%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
 
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