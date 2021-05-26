https://ria.ru/20210526/putin-1734307758.html

Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России после пандемии

Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России после пандемии - РИА Новости, 26.05.2021

Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России после пандемии

Российская экономика, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается, преодолевает последствия пандемии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:09

2021-05-26T18:09

2021-05-26T18:25

владимир путин

экономика

россия

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СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается, преодолевает последствия пандемии, заявил президент России Владимир Путин."Экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Так, ВВП России за январь-март текущего года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Многие экономические индикаторы в России еще не вышли на прежние значения после пандемии коронавируса, но позитивные изменения есть, в том числе в обрабатывающей промышленности, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, многие экономические индикаторы еще не вышли на прежние значения, но, повторю, очевидны и позитивные изменения. Так, в первом квартале обрабатывающий сектор российской промышленности подрос на 1,4%, в марте прибавил 5,4%, а в апреле, на фоне серьезного спада прошлого года - прирост составил 14,2%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20210402/ekonomika-1603989768.html

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2021

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владимир путин, экономика, россия