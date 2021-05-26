https://ria.ru/20210526/putin-1733955790.html
Путин подписал закон об упрощении регистрации ИП
Путин подписал закон об упрощении регистрации ИП - РИА Новости, 26.05.2021
Путин подписал закон об упрощении регистрации ИП
Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:25
2021-05-26T12:25
2021-05-26T12:25
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В пояснительной записке к проекту отмечалось, что он направлен на исключение необходимости нотариального удостоверения доверенности, на основании которой действует представитель заявителя (курьер) при представлении документов на государственную регистрацию при создании юридического лица, а также физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.Согласно закону, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица (при его создании), индивидуального предпринимателя, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган.Уточняется, что документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
https://ria.ru/20210526/predprinimateli-1733908426.html
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россия, предприниматели, владимир путин, общество
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, который исключает требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В пояснительной записке к проекту отмечалось, что он направлен на исключение необходимости нотариального удостоверения доверенности, на основании которой действует представитель заявителя (курьер) при представлении документов на государственную регистрацию при создании юридического лица, а также физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно закону, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица (при его создании), индивидуального предпринимателя, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган.
Уточняется, что документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.