https://ria.ru/20210526/puteshestviya-1734303270.html

Определены самые востребованные у россиян места для летнего отдыха

Определены самые востребованные у россиян места для летнего отдыха - РИА Новости, 26.05.2021

Определены самые востребованные у россиян места для летнего отдыха

Эксперты назвали самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для отдыха летом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:21

2021-05-26T19:21

2021-05-26T19:21

туристы

кипр

краснодар

узбекистан

анапа

киргизия

калининград

туризм

туризм

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для отдыха летом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты проанализировали поисковые запросы пользователей и составили список стран и городов, которые россияне хотели бы посетить.Большинство путешественников, планирующих отдохнуть летом, интересуются перелетами в Сочи (9,4 процента), Москву (8,6 процента) и Симферополь (7,5 процента). Кроме того, востребованы авиабилеты в Санкт-Петербург (6,8 процента), Анапу (3,8 процента), Краснодар (2,8 процента) и Калининград (2,7 процента). Среди зарубежных направлений лидирует Греция (туда хотят попасть 7,4 туристов), Узбекистан (6,3 процента) и Армения — (6,1 процента). Чуть меньше (5,9 процента) пользователей хотели бы отдохнуть в Черногории, 5,6 процента — в Турции, а 5,4% — в Киргизии. Также респонденты ищут возможность полететь на Кипр, в Азербайджан и Грузию.Москва — самое популярное летнее направление у путешествующих на поезде. Билеты туда бронировали 14 процентов туристов. Сочи и Санкт-Петербург интересует по 12 процентов респондентов. Далее в списке предпочтений — Анапа, Симферополь и Краснодар.

https://ria.ru/20210526/egipet-1734072446.html

https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html

кипр

краснодар

узбекистан

анапа

киргизия

калининград

москва

симферополь

сочи

греция

республика крым

азербайджан

армения

грузия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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