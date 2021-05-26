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Туризм
https://ria.ru/20210526/puteshestviya-1734303270.html
Определены самые востребованные у россиян места для летнего отдыха
Определены самые востребованные у россиян места для летнего отдыха - РИА Новости, 26.05.2021
Определены самые востребованные у россиян места для летнего отдыха
Эксперты назвали самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для отдыха летом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:21
2021-05-26T19:21
туристы
кипр
краснодар
узбекистан
анапа
киргизия
калининград
туризм
туризм
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для отдыха летом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты проанализировали поисковые запросы пользователей и составили список стран и городов, которые россияне хотели бы посетить.Большинство путешественников, планирующих отдохнуть летом, интересуются перелетами в Сочи (9,4 процента), Москву (8,6 процента) и Симферополь (7,5 процента). Кроме того, востребованы авиабилеты в Санкт-Петербург (6,8 процента), Анапу (3,8 процента), Краснодар (2,8 процента) и Калининград (2,7 процента). Среди зарубежных направлений лидирует Греция (туда хотят попасть 7,4 туристов), Узбекистан (6,3 процента) и Армения — (6,1 процента). Чуть меньше (5,9 процента) пользователей хотели бы отдохнуть в Черногории, 5,6 процента — в Турции, а 5,4% — в Киргизии. Также респонденты ищут возможность полететь на Кипр, в Азербайджан и Грузию.Москва — самое популярное летнее направление у путешествующих на поезде. Билеты туда бронировали 14 процентов туристов. Сочи и Санкт-Петербург интересует по 12 процентов респондентов. Далее в списке предпочтений — Анапа, Симферополь и Краснодар.
https://ria.ru/20210526/egipet-1734072446.html
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кипр
краснодар
узбекистан
анапа
киргизия
калининград
москва
симферополь
сочи
греция
республика крым
азербайджан
армения
грузия
санкт-петербург
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туристы, кипр, краснодар, узбекистан, анапа, киргизия, калининград, туризм, новости - туризм, москва, симферополь, сочи, греция, республика крым, азербайджан, армения, грузия, санкт-петербург

Определены самые востребованные у россиян места для летнего отдыха

19:21 26.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для отдыха летом, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты проанализировали поисковые запросы пользователей и составили список стран и городов, которые россияне хотели бы посетить.
Большинство путешественников, планирующих отдохнуть летом, интересуются перелетами в Сочи (9,4 процента), Москву (8,6 процента) и Симферополь (7,5 процента). Кроме того, востребованы авиабилеты в Санкт-Петербург (6,8 процента), Анапу (3,8 процента), Краснодар (2,8 процента) и Калининград (2,7 процента).
Среди зарубежных направлений лидирует Греция (туда хотят попасть 7,4 туристов), Узбекистан (6,3 процента) и Армения — (6,1 процента). Чуть меньше (5,9 процента) пользователей хотели бы отдохнуть в Черногории, 5,6 процента — в Турции, а 5,4% — в Киргизии. Также респонденты ищут возможность полететь на Кипр, в Азербайджан и Грузию.
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Москва — самое популярное летнее направление у путешествующих на поезде. Билеты туда бронировали 14 процентов туристов. Сочи и Санкт-Петербург интересует по 12 процентов респондентов. Далее в списке предпочтений — Анапа, Симферополь и Краснодар.
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