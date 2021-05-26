https://ria.ru/20210526/puteshestviya-1733941126.html
Эксперты выяснили, сколько денег туристы готовы потратить на летний отдых
Эксперты выяснили, сколько денег туристы готовы потратить на летний отдых - РИА Новости, 26.05.2021
Эксперты выяснили, сколько денег туристы готовы потратить на летний отдых
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они планируют потратить на летний отдых и где его проведут, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:40
2021-05-26T20:40
2021-05-26T20:40
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они планируют потратить на летний отдых и где его проведут, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2,8 тысячи пользователей и выяснили, что каждый четвертый из них намерен уложиться в сумму до 20 тысяч рублей на одного члена семьи.От 20 до 40 тысяч рублей готовы отдать 16 процентов опрошенных. Выделить на отпуск от 40 до 60 тысяч рублей запланировали восемь процентов путешественников. Всего девять процентов туристов приготовили сумму более 60 тысяч рублей на летние каникулы на одного члена семьи. Примечательно, что 42 процента сказали, что в их бюджете в этом году расходов на отдых не запланировано.При этом каждый пятый опрошенный не будет брать отпуск летом, а более четверти (28 процентов) респондентов проведут его на даче или в деревне.Отправиться на море — в Крым или на курорты Краснодарского края — хотят 20 процентов туристов. Каждый десятый рассматривает возможность поехать за границу, а каждый двадцатый настроен провести время на Кавказе — в Дагестане, Адыгее, Ингушетии.По крупным городам России будут путешествовать четыре процента опрошенных.Девять процентов сказали, что выберут направление, где можно провести время без большого числа отдыхающих. Спасаться от летнего зноя на Севере намерены три процента респондентов.
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
https://ria.ru/20210526/zaryade-1733885045.html
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новости - туризм, республика дагестан, республика ингушетия, республика крым, краснодарский край, республика адыгея, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, кавказ, туризм
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они планируют потратить на летний отдых и где его проведут, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 2,8 тысячи пользователей и выяснили, что каждый четвертый из них намерен уложиться в сумму до 20 тысяч рублей на одного члена семьи.
От 20 до 40 тысяч рублей готовы отдать 16 процентов опрошенных. Выделить на отпуск от 40 до 60 тысяч рублей запланировали восемь процентов путешественников. Всего девять процентов туристов приготовили сумму более 60 тысяч рублей на летние каникулы на одного члена семьи.
Примечательно, что 42 процента сказали, что в их бюджете в этом году расходов на отдых не запланировано.
При этом каждый пятый опрошенный не будет брать отпуск летом, а более четверти (28 процентов) респондентов проведут его на даче или в деревне.
Отправиться на море — в Крым или на курорты Краснодарского края — хотят 20 процентов туристов. Каждый десятый рассматривает возможность поехать за границу, а каждый двадцатый настроен провести время на Кавказе — в Дагестане, Адыгее, Ингушетии.
По крупным городам России будут путешествовать четыре процента опрошенных.
Девять процентов сказали, что выберут направление, где можно провести время без большого числа отдыхающих. Спасаться от летнего зноя на Севере намерены три процента респондентов.