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Эксперты назвали самые популярные направления для путешествий в июне
Эксперты назвали самые популярные направления для путешествий в июне - РИА Новости, 26.05.2021
Эксперты назвали самые популярные направления для путешествий в июне
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне отправятся на самолетах и поездах в июне, и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:02
2021-05-26T11:02
2021-05-26T11:02
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне отправятся на самолетах и поездах в июне, и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру. Средний чек за перелет в одну сторону по уже оформленным билетам составляет 14 630 рублей туда-обратно — на девять процентов меньше, чем год назад.По данным продаж, возглавляет список самых популярных направление Москва — Симферополь, по нему оформляется каждый восьмой билет. Средний чек за перелет находится на уровне 10,6 тысячи рублей туда-обратно. На втором месте по востребованности в июне маршрут Москва — Сочи (11 тысяч рублей). Замыкает тройку Москва — Анапа, тут средний чек на тысячу рублей дороже, чем при перелете в Сочи. У путешественников из Санкт-Петербурга среди морских направлений также наиболее востребованы Симферополь, Сочи и Анапа. Средние чеки — 18, 16 и 14,5 тысячи рублей соответственно.Рейтинг железнодорожных маршрутов традиционно возглавляет путь Москва — Санкт-Петербург. Средний чек в одну сторону — 2,9 тысячи рублей. На втором месте по популярности поезд Москва — Анапа (4,2 тысячи рублей), замыкает тройку поездка из столицы в Казань (2,7 тысячи рублей). У путешественников из Санкт-Петербурга помимо Москвы в тройку лидеров входят маршруты в Симферополь и Анапу. Средний чек по этим двум направлениям равен соответственно 4,9 и 4,6 тысячи рублей в одну сторону.
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куда поехать в выходные, туризм, туту.ру, новости - туризм, москва, симферополь, сочи, анапа, санкт-петербург
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне отправятся на самолетах и поездах в июне, и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру.
Средний чек за перелет в одну сторону по уже оформленным билетам составляет 14 630 рублей туда-обратно — на девять процентов меньше, чем год назад.
По данным продаж, возглавляет список самых популярных направление Москва — Симферополь, по нему оформляется каждый восьмой билет. Средний чек за перелет находится на уровне 10,6 тысячи рублей туда-обратно. На втором месте по востребованности в июне маршрут Москва — Сочи (11 тысяч рублей).
Замыкает тройку Москва — Анапа, тут средний чек на тысячу рублей дороже, чем при перелете в Сочи.
У путешественников из Санкт-Петербурга среди морских направлений также наиболее востребованы Симферополь, Сочи и Анапа. Средние чеки — 18, 16 и 14,5 тысячи рублей соответственно.
Рейтинг железнодорожных маршрутов традиционно возглавляет путь Москва — Санкт-Петербург. Средний чек в одну сторону — 2,9 тысячи рублей. На втором месте по популярности поезд Москва — Анапа (4,2 тысячи рублей), замыкает тройку поездка из столицы в Казань (2,7 тысячи рублей).
У путешественников из Санкт-Петербурга помимо Москвы в тройку лидеров входят маршруты в Симферополь и Анапу. Средний чек по этим двум направлениям равен соответственно 4,9 и 4,6 тысячи рублей в одну сторону.