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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210526/pushkin-1734296759.html
Международный марафон "Пушкин – всему миру" начнется 6 июня
Международный марафон "Пушкин – всему миру" начнется 6 июня - РИА Новости, 26.05.2021
Международный марафон "Пушкин – всему миру" начнется 6 июня
Международный литературно-музыкальный онлайн-марафон "Пушкин – всему миру" объединит почитателей творчества русского поэта 6 июня – в 222-ю годовщину со дня его РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:20
2021-05-26T17:20
культура
россия
юрий куклачев
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
александр пушкин
общество
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Международный литературно-музыкальный онлайн-марафон "Пушкин – всему миру" объединит почитателей творчества русского поэта 6 июня – в 222-ю годовщину со дня его рождения, рассказал РИА Новости организатор мероприятия, руководитель благотворительного фонда "Пушкин – всему миру", переводчик творчества Александра Пушкина, поэт Джулиан Лоуэнфельд."Проект "Пушкин – всему миру" – это как большой флешмоб, он объединит любителей его творчества со всего мира", - рассказал РИА Новости Лоуэнфельд.Марафон, организуемый фондом совместно с федеральным агентством "Россотрудничество", пройдет онлайн, объединив видеосюжеты поклонников творчества русского поэта. Любой желающий может записать видео с чтением произведений Пушкина на своем языке и отправить его организаторам через сайт фонда. Заявки на участие в марафоне, который, как планируется, продлится пять часов, будут приниматься до 1 июня.По словам собеседника агентства, несмотря на онлайн-формат, интерес к предстоящему марафону огромен: откликнулись жители целого ряда американских штатов, Исландии, Ирландии, различных городов России, "оперные певцы, профессора, писатели, актеры, обычные люди". "Заявился Юрий Куклачев со своими котами учеными", - добавил художественный руководитель проекта.По мнению Лоуэнфельда, который в прошлом году был награжден российской медалью Пушкина за вклад в изучение русского культурного наследия, Пушкин – "самый позитивный и демократичный (русский) поэт"."Я бы даже сказал, он самый западный из всех русских писателей, несмотря на то, что он никогда не покидал России. Думаю, если каждый будет читать хотя бы одно стихотворение Пушкина в день, из этого будет много хорошего. &lt;…&gt; Если читать хоть немного Пушкина – это хорошо для вашей души и духа", - считает переводчик."Сейчас в мире происходит столько плохого – войны, диктаторы, обманы, куда ни посмотри, ужасные новости. &lt;…&gt; А Пушкин – писатель, который заставляет вас задуматься о вашей жизни, делает вас лучше, потому что зачастую важно поймать момент и сделать что-то хорошее", - добавил Лоуэнфельд.
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россия, юрий куклачев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), александр пушкин, общество

Международный марафон "Пушкин – всему миру" начнется 6 июня

17:20 26.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБюст поэта Александра Пушкина у фонтана в Ханском дворце
Бюст поэта Александра Пушкина у фонтана в Ханском дворце - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Международный литературно-музыкальный онлайн-марафон "Пушкин – всему миру" объединит почитателей творчества русского поэта 6 июня – в 222-ю годовщину со дня его рождения, рассказал РИА Новости организатор мероприятия, руководитель благотворительного фонда "Пушкин – всему миру", переводчик творчества Александра Пушкина, поэт Джулиан Лоуэнфельд.
"Проект "Пушкин – всему миру" – это как большой флешмоб, он объединит любителей его творчества со всего мира", - рассказал РИА Новости Лоуэнфельд.
Марафон, организуемый фондом совместно с федеральным агентством "Россотрудничество", пройдет онлайн, объединив видеосюжеты поклонников творчества русского поэта. Любой желающий может записать видео с чтением произведений Пушкина на своем языке и отправить его организаторам через сайт фонда. Заявки на участие в марафоне, который, как планируется, продлится пять часов, будут приниматься до 1 июня.
По словам собеседника агентства, несмотря на онлайн-формат, интерес к предстоящему марафону огромен: откликнулись жители целого ряда американских штатов, Исландии, Ирландии, различных городов России, "оперные певцы, профессора, писатели, актеры, обычные люди". "Заявился Юрий Куклачев со своими котами учеными", - добавил художественный руководитель проекта.
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По мнению Лоуэнфельда, который в прошлом году был награжден российской медалью Пушкина за вклад в изучение русского культурного наследия, Пушкин – "самый позитивный и демократичный (русский) поэт".
"Я бы даже сказал, он самый западный из всех русских писателей, несмотря на то, что он никогда не покидал России. Думаю, если каждый будет читать хотя бы одно стихотворение Пушкина в день, из этого будет много хорошего. <…> Если читать хоть немного Пушкина – это хорошо для вашей души и духа", - считает переводчик.
"Сейчас в мире происходит столько плохого – войны, диктаторы, обманы, куда ни посмотри, ужасные новости. <…> А Пушкин – писатель, который заставляет вас задуматься о вашей жизни, делает вас лучше, потому что зачастую важно поймать момент и сделать что-то хорошее", - добавил Лоуэнфельд.
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КультураРоссияЮрий КуклачевФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Александр ПушкинОбщество
 
 
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