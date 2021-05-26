https://ria.ru/20210526/protasevich-1734317150.html

Адвокат Протасевича заявила, что не смогла встретиться с подзащитным

Адвокат Протасевича заявила, что не смогла встретиться с подзащитным - РИА Новости, 26.05.2021

Адвокат Протасевича заявила, что не смогла встретиться с подзащитным

Инесса Оленская, адвокат задержанного в минском аэропорту одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, признанного в Белоруссии... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:04

2021-05-26T19:04

2021-05-26T19:16

ryanair

мид белоруссии

минск

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в мире

задержание основателя telegram-канала nexta

белоруссия

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Инесса Оленская, адвокат задержанного в минском аэропорту одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, признанного в Белоруссии экстремистским, сообщила РИА Новости, что встреча с подзащитным снова не состоялась.В понедельник МВД сообщило, что Протасевич находится в СИЗО в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал. В видео, продемонстрированном в эфире гостелеканала "Беларусь 1", Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Во вторник Оленская предпринимала попытку посетить Протасевича, однако позже сообщила РИА Новости, что не получила доступ к подзащитному."Не было встречи", - сказала Оленская.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.

https://ria.ru/20210526/protasevich-1733991674.html

https://ria.ru/20210526/protasevich-1733965028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, мид белоруссии, минск, вильнюс, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия