https://ria.ru/20210526/protasevich-1734306043.html

В Бухаресте предложили назвать одну из улиц именем Протасевича

В Бухаресте предложили назвать одну из улиц именем Протасевича - РИА Новости, 26.05.2021

В Бухаресте предложили назвать одну из улиц именем Протасевича

Глава I района Бухареста Клотильда Арман, которая представляет одну из правящих партий Румынии, предложит мэрии города переименовать улицу, где находится... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:02

2021-05-26T18:02

2021-05-26T18:02

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

александр лукашенко

румыния

минск

белоруссия

бухарест

вильнюс

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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Глава I района Бухареста Клотильда Арман, которая представляет одну из правящих партий Румынии, предложит мэрии города переименовать улицу, где находится посольство Белоруссии, в честь основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича."Я предложу мэрии Бухареста переименовать улицу Тубероз из I района в улицу Романа Протасевича – журналиста-диссидента. Мы живем в европейской стране, и этот акт терроризма Александра Лукашенко по посадке коммерческого самолета между двумя странами ЕС и НАТО не может оставаться безнаказанным", - написала Арман на своей странице в Facebook.Она отметила, что идея переименования улицы принадлежит румынскому историку Андрею Оиштяну. Последний отметил, что после переименования улицы на всех письмах посольства будет указано имя журналиста, кроме того, фамилия Протасевича будет указана в виде адреса на визитках всех работников дипмиссии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/protasevich-1734223745.html

https://ria.ru/20210526/sapega-1733921835.html

румыния

минск

белоруссия

бухарест

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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