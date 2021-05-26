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Глава Евросовета поговорил с отцом Протасевича
Глава Евросовета поговорил с отцом Протасевича - РИА Новости, 26.05.2021
Глава Евросовета поговорил с отцом Протасевича
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Twitter, что позвонил отцу задержанного в Белоруссии Романа Протасевича Дмитрию, чтобы выразить его семье полную... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:01
2021-05-26T18:01
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
евросовет
шарль мишель
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Twitter, что позвонил отцу задержанного в Белоруссии Романа Протасевича Дмитрию, чтобы выразить его семье полную солидарность Евросоюза.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210526/protasevich-1733992745.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, евросовет, шарль мишель, евросоюз, белоруссия, в мире

Глава Евросовета поговорил с отцом Протасевича

18:01 26.05.2021
 
© REUTERS / STRINGERРоман Протасевич в суде города Минска
Роман Протасевич в суде города Минска - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / STRINGER
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Twitter, что позвонил отцу задержанного в Белоруссии Романа Протасевича Дмитрию, чтобы выразить его семье полную солидарность Евросоюза.

"Я только что позвонил Дмитрию Протасевичу, чтобы выразить полную солидарность ЕС с семьей Протасевича и мое глубокое сочувствие как отца. Я повторяю призыв ЕС к властям Белоруссии немедленно освободить сына Дмитрия Романа, Софью Сапегу, а также всех политических заключенных", - написал Мишель.

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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
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Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичЕвросоветШарль МишельЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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