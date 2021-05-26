https://ria.ru/20210526/protasevich-1733992745.html

Еврокомиссар назвал видеообращение Протасевича дезинформацией

Еврокомиссар назвал видеообращение Протасевича дезинформацией - РИА Новости, 26.05.2021

Еврокомиссар назвал видеообращение Протасевича дезинформацией

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал ролик с видеообращением задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича "примером... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:09

2021-05-26T15:09

2021-05-26T15:09

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

еврокомиссия

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал ролик с видеообращением задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича "примером дезинформации".Бретон выступал на пресс-конференции, посвященной предложениям Еврокомиссии по борьбе с дезинформации в СМИ и социальных сетях.В видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник вечером, Протасевич заявил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, а отношение к нему силовиков максимально корректное и соответствует закону. Он также сказал, что "сотрудничает со следствием" и "дает признательные показания" по уголовному делу о массовых беспорядках.Однако, по словам еврокомиссара, в информационном пространстве не всегда все так очевидно, поэтому "необходимо обучать отделять правдивую информацию от заведомо ложной".В воскресенье летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Правозащитники Белоруссии сообщили, что Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту.Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Генпрокуратура осенью сообщала, что к Протасевичу заочно в рамках уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в розыск. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210526/protasevich-1733988237.html

https://ria.ru/20210525/dzhonson-1733812455.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, еврокомиссия, белоруссия, в мире