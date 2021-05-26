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Еврокомиссар назвал видеообращение Протасевича дезинформацией
Еврокомиссар назвал видеообращение Протасевича дезинформацией - РИА Новости, 26.05.2021
Еврокомиссар назвал видеообращение Протасевича дезинформацией
Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал ролик с видеообращением задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича "примером... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:09
2021-05-26T15:09
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
еврокомиссия
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал ролик с видеообращением задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича "примером дезинформации".Бретон выступал на пресс-конференции, посвященной предложениям Еврокомиссии по борьбе с дезинформации в СМИ и социальных сетях.В видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник вечером, Протасевич заявил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, а отношение к нему силовиков максимально корректное и соответствует закону. Он также сказал, что "сотрудничает со следствием" и "дает признательные показания" по уголовному делу о массовых беспорядках.Однако, по словам еврокомиссара, в информационном пространстве не всегда все так очевидно, поэтому "необходимо обучать отделять правдивую информацию от заведомо ложной".В воскресенье летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Правозащитники Белоруссии сообщили, что Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту.Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Генпрокуратура осенью сообщала, что к Протасевичу заочно в рамках уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в розыск. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
https://ria.ru/20210526/protasevich-1733988237.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, еврокомиссия, белоруссия, в мире

Еврокомиссар назвал видеообращение Протасевича дезинформацией

15:09 26.05.2021
 
© REUTERS / STRINGERРоман Протасевич в суде города Минска
Роман Протасевич в суде города Минска - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / STRINGER
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал ролик с видеообращением задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича "примером дезинформации".
Бретон выступал на пресс-конференции, посвященной предложениям Еврокомиссии по борьбе с дезинформации в СМИ и социальных сетях.
В видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник вечером, Протасевич заявил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, а отношение к нему силовиков максимально корректное и соответствует закону. Он также сказал, что "сотрудничает со следствием" и "дает признательные показания" по уголовному делу о массовых беспорядках.

"Последний пример, - это то, что произошло в Белоруссии. Этот молодой активист Роман Протасевич, который был задержан при совершенно немыслимых обстоятельствах. Мы затем увидели ролик, где говорит этот молодой человек. Мы знаем, что это дезинформация, мы можем понимать это по сигналам, мы можем прочитать это по лицу", - сказал Бретон.

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Однако, по словам еврокомиссара, в информационном пространстве не всегда все так очевидно, поэтому "необходимо обучать отделять правдивую информацию от заведомо ложной".

"Необходимо обучать детей отличать правду от лжи, прокладывать собственный путь во всем многообразии информации, с которой они сталкиваются ежедневно", - добавил Бретон.

В воскресенье летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Правозащитники Белоруссии сообщили, что Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту.
Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Генпрокуратура осенью сообщала, что к Протасевичу заочно в рамках уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в розыск. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
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Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичЕврокомиссияБелоруссияВ мире
 
 
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