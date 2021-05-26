https://ria.ru/20210526/protasevich-1733988237.html

Протасевич состоял в батальоне "Азов", заявили в КГБ Белоруссии

Протасевич состоял в батальоне "Азов", заявили в КГБ Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2021

Протасевич состоял в батальоне "Азов", заявили в КГБ Белоруссии

Снятый с борта Ryanair и задержанный в Белоруссии редактор признанных в стране экстремистскими Telegram-каналов Роман Протасевич участвовал на юго-востоке... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:47

2021-05-26T14:47

2021-05-26T15:10

роман протасевич

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Снятый с борта Ryanair и задержанный в Белоруссии редактор признанных в стране экстремистскими Telegram-каналов Роман Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, заявил в среду глава КГБ республики Иван Тертель."Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны", - приводит слова Тертеля агентство Белта.По словам главы КГБ республики, полученный в составе батальона опыт Протасевич, будучи гражданином Белоруссии, активно применял в отношении республики. "Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским", - указал Тертель.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к терроризму. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210526/protasevich-1733991674.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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