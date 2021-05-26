https://ria.ru/20210526/protasevich-1733965028.html

Глава КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках

Глава КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках - РИА Новости, 26.05.2021

Глава КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках

Глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель назвал задержанного в Минске основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:00

2021-05-26T13:00

2021-05-26T13:00

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733661014_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_35745f962cbf62b4c47d09ee426830a1.jpg

МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель назвал задержанного в Минске основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича террористом и заявил, что он дает показания о "спонсорах и заказчиках", передает Sputnik Беларусь.Как отмечает агентство, глава ведомства выступил в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Опубликовано первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации протестов. 2021-05-26T13:00 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, белоруссия, в мире