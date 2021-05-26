Правительство направит более миллиарда рублей на туристические проекты
09:28 26.05.2021 (обновлено: 10:51 26.05.2021)
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился инвестировать более одного миллиарда рублей в разработку туристических территориальных проектов, на первом этапе это Крым, Дальний Восток и регионы из Золотого кольца, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что работа ведётся в рамках нового национального проекта по туризму.
"Более 1 миллиарда рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. На первом этапе будут спланированы три территории - это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Поясняется, что такие планы получили название туристических территориальных проектов. Они будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона, предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей и моделированию туристических потоков. В них также будут представлены концепции транспортного и инженерного обеспечения, идеи, связанные с территориальным брендингом.
Планы станут концептуальной базой для развития туристических территорий. На их основе будут вноситься изменения в документы территориального планирования, выстраиваться взаимодействие региональных и федеральных властей с целью дальнейшего развития туристического потенциала.
В ходе ежегодного отчета в Госдуме Мишустин подчеркивал, что развитие внутреннего туризма - один из приоритетов правительства. По его словам, шаги, предпринимаемые в этом направлении, помогут создать новые рабочие места, сохранить памятники истории и архитектуры, привлечь в регионы инвесторов и гостей из-за рубежа, напоминает пресс-служба.
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