https://ria.ru/20210526/proekty-1733920938.html

Правительство направит более миллиарда рублей на туристические проекты

Правительство направит более миллиарда рублей на туристические проекты - РИА Новости, 26.05.2021

Правительство направит более миллиарда рублей на туристические проекты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился инвестировать более одного миллиарда рублей в разработку туристических территориальных проектов, на... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:28

2021-05-26T09:28

2021-05-26T10:51

туризм

россия

туризм

дальний восток

михаил мишустин

республика крым

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился инвестировать более одного миллиарда рублей в разработку туристических территориальных проектов, на первом этапе это Крым, Дальний Восток и регионы из Золотого кольца, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что работа ведётся в рамках нового национального проекта по туризму.Поясняется, что такие планы получили название туристических территориальных проектов. Они будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона, предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей и моделированию туристических потоков. В них также будут представлены концепции транспортного и инженерного обеспечения, идеи, связанные с территориальным брендингом.Планы станут концептуальной базой для развития туристических территорий. На их основе будут вноситься изменения в документы территориального планирования, выстраиваться взаимодействие региональных и федеральных властей с целью дальнейшего развития туристического потенциала.В ходе ежегодного отчета в Госдуме Мишустин подчеркивал, что развитие внутреннего туризма - один из приоритетов правительства. По его словам, шаги, предпринимаемые в этом направлении, помогут создать новые рабочие места, сохранить памятники истории и архитектуры, привлечь в регионы инвесторов и гостей из-за рубежа, напоминает пресс-служба.

https://ria.ru/20210525/otpusk-1733756220.html

россия

дальний восток

республика крым

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россия, туризм, дальний восток, михаил мишустин, республика крым, экономика