https://ria.ru/20210526/prigozhin-1734176888.html

С Шевченко и "Собеседника" взыскали по 150 тысяч рублей по иску Пригожина

С Шевченко и "Собеседника" взыскали по 150 тысяч рублей по иску Пригожина - РИА Новости, 26.05.2021

С Шевченко и "Собеседника" взыскали по 150 тысяч рублей по иску Пригожина

Суд взыскал с Максима Шевченко и издания "Собеседник" по 150 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:04

2021-05-26T16:04

2021-05-26T16:04

конкорд менеджмент и консалтинг

евгений пригожин

собеседник

максим шевченко

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Суд взыскал с Максима Шевченко и издания "Собеседник" по 150 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте"."Сегодня, 26 мая, в Савеловском районном суде Москвы состоялось заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Евгения Викторовича Пригожина по публикации Максима Шевченко на сайте издания "Собеседник". Основанием для обращения в суд явилась недостоверная, порочащая репутацию истца информация, распространенная ответчиками", - говорится в сообщении."Конкорд" также отметил, что после предъявления исковых требований "Собеседник" удалил публикацию.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". Суды уже вынесли несколько решений в пользу Пригожина, но предыдущий его иск к Шевченко в феврале был отклонен.

https://ria.ru/20210524/sud-1733707030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, собеседник , максим шевченко, происшествия