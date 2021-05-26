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С Шевченко и "Собеседника" взыскали по 150 тысяч рублей по иску Пригожина
С Шевченко и "Собеседника" взыскали по 150 тысяч рублей по иску Пригожина - РИА Новости, 26.05.2021
С Шевченко и "Собеседника" взыскали по 150 тысяч рублей по иску Пригожина
Суд взыскал с Максима Шевченко и издания "Собеседник" по 150 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:04
2021-05-26T16:04
конкорд менеджмент и консалтинг
евгений пригожин
собеседник
максим шевченко
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Суд взыскал с Максима Шевченко и издания "Собеседник" по 150 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте"."Сегодня, 26 мая, в Савеловском районном суде Москвы состоялось заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Евгения Викторовича Пригожина по публикации Максима Шевченко на сайте издания "Собеседник". Основанием для обращения в суд явилась недостоверная, порочащая репутацию истца информация, распространенная ответчиками", - говорится в сообщении."Конкорд" также отметил, что после предъявления исковых требований "Собеседник" удалил публикацию.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". Суды уже вынесли несколько решений в пользу Пригожина, но предыдущий его иск к Шевченко в феврале был отклонен.
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конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, собеседник , максим шевченко, происшествия

С Шевченко и "Собеседника" взыскали по 150 тысяч рублей по иску Пригожина

16:04 26.05.2021
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Суд взыскал с Максима Шевченко и издания "Собеседник" по 150 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".
"Сегодня, 26 мая, в Савеловском районном суде Москвы состоялось заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Евгения Викторовича Пригожина по публикации Максима Шевченко на сайте издания "Собеседник". Основанием для обращения в суд явилась недостоверная, порочащая репутацию истца информация, распространенная ответчиками", - говорится в сообщении.
"Суд постановил признать оспариваемые сведения недостоверными и порочащими, обязать издание опубликовать опровержение на срок не менее 1 года и взыскать с Максима Шевченко и издания "Собеседник" по 150 тысяч рублей", - добавляется в релизе.
"Конкорд" также отметил, что после предъявления исковых требований "Собеседник" удалил публикацию.
В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". Суды уже вынесли несколько решений в пользу Пригожина, но предыдущий его иск к Шевченко в феврале был отклонен.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 18:11
Мосгорсуд обязал "Медузу"* удалить статью о Евгении Пригожине
 
Конкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинСобеседникМаксим ШевченкоПроисшествия
 
 
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