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Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей - РИА Новости, 26.05.2021
Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
Большинство российских предпринимателей с оптимизмом смотрят в будущее, при этом среди владельцев бизнеса оказалось больше счастливых женщин, чем мужчин,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T01:09
2021-05-26T01:09
россия
предприниматели
москва
исследование
бизнес
общество
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Большинство российских предпринимателей с оптимизмом смотрят в будущее, при этом среди владельцев бизнеса оказалось больше счастливых женщин, чем мужчин, выяснили специалисты СберЗдоровья и ЮKassa (обе компании входят в экосистему Сбера).Ко Дню предпринимателя 26 мая аналитики провели психологическое исследование уровня счастья российских бизнесменов по оксфордскому опроснику счастья (OxfordHappinessInventory, OHI), предназначенному для измерения счастья. Опрос проводился в мае 2021 года среди 200 представителей бизнеса, которые работают с ЮKassa: ИП и владельцев бизнеса, а также сотрудников компаний и самозанятых.При этом сотрудники, работающие по найму, счастливее своих руководителей: среди опрошенных в этом сегменте совсем недовольны жизнью всего 6,5%. Самыми удовлетворенными оказались представители креативной индустрии бизнеса - блогеры, коучи, художники - их 84%. А самый низкий индекс счастья у IT-специалистов - 45 баллов.Среди предпринимателей с ежемесячным доходом до 100 тысяч рублей 57,4% удовлетворены жизнью. Любопытно, что в этой категории мужчины и женщины практически одинаково оценивают свое эмоциональное состояние: 44,4% мужчин и 41,2% женщин совсем недовольны жизнью или скорее недовольны.С доходом от 100 до 300 тысяч рублей жизнь устраивает почти 72% респондентов, а при доходе от 301 до 500 тысяч рублей - 87% опрошенных. С последним уровнем заработка оптимистичнее чувствуют себя женщины-предприниматели - 80%, против 67% бизнесменов-мужчин соответственно.При доходе от 500 тысяч рублей недовольных бизнесменов нет, а вот среди предпринимателей, зарабатывающих более миллиона рублей, полностью довольны жизнью всего 33% опрошенных.
https://ria.ru/20210503/piar-1730964196.html
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россия, предприниматели, москва, исследование, бизнес, общество, экономика

Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей

01:09 26.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Большинство российских предпринимателей с оптимизмом смотрят в будущее, при этом среди владельцев бизнеса оказалось больше счастливых женщин, чем мужчин, выяснили специалисты СберЗдоровья и ЮKassa (обе компании входят в экосистему Сбера).
Ко Дню предпринимателя 26 мая аналитики провели психологическое исследование уровня счастья российских бизнесменов по оксфордскому опроснику счастья (OxfordHappinessInventory, OHI), предназначенному для измерения счастья. Опрос проводился в мае 2021 года среди 200 представителей бизнеса, которые работают с ЮKassa: ИП и владельцев бизнеса, а также сотрудников компаний и самозанятых.
"Результаты обнадеживают: 74,5% предпринимателей смотрят в будущее с оптимизмом, 68% удовлетворены жизнью. Средний показатель уровня счастья бизнесменов - 46,13 балла из 100. При этом среди владельцев бизнеса больше счастливых женщин, чем мужчин – 66 баллов против 52,9", - выяснили авторы исследования.
При этом сотрудники, работающие по найму, счастливее своих руководителей: среди опрошенных в этом сегменте совсем недовольны жизнью всего 6,5%. Самыми удовлетворенными оказались представители креативной индустрии бизнеса - блогеры, коучи, художники - их 84%. А самый низкий индекс счастья у IT-специалистов - 45 баллов.
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Среди предпринимателей с ежемесячным доходом до 100 тысяч рублей 57,4% удовлетворены жизнью. Любопытно, что в этой категории мужчины и женщины практически одинаково оценивают свое эмоциональное состояние: 44,4% мужчин и 41,2% женщин совсем недовольны жизнью или скорее недовольны.
С доходом от 100 до 300 тысяч рублей жизнь устраивает почти 72% респондентов, а при доходе от 301 до 500 тысяч рублей - 87% опрошенных. С последним уровнем заработка оптимистичнее чувствуют себя женщины-предприниматели - 80%, против 67% бизнесменов-мужчин соответственно.
При доходе от 500 тысяч рублей недовольных бизнесменов нет, а вот среди предпринимателей, зарабатывающих более миллиона рублей, полностью довольны жизнью всего 33% опрошенных.
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