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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210526/pravilnoe-1733938083.html
"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок
"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок - РИА Новости, 26.05.2021
"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок
“Сегодня съел бургер, но завтра - перехожу на грудку с брокколи”: можно ли менять рацион резко и кардинально? Взвешиваться каждый день, не есть после 18-ти часов и исключать жиры: почему это - распространенные ошибки? И зачем нужны “чит-милы”? Руководство для тех, кто хочет перейти на правильное питание (и пытается понять, что это такое).
2021-05-26T12:00
2021-05-26T12:23
здоровье
правда тела
арина скоромная
подкаст
питание
общество
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"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок
“Сегодня съел бургер, но завтра - перехожу на грудку с брокколи”: можно ли менять рацион резко и кардинально? Взвешиваться каждый день, не есть после 18-ти часов и исключать жиры: почему это - распространенные ошибки? И зачем нужны “чит-милы”? Руководство для тех, кто хочет перейти на правильное питание (и пытается понять, что это такое).
audio/mpeg
"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок
“Сегодня съел бургер, но завтра - перехожу на грудку с брокколи”: можно ли менять рацион резко и кардинально? Взвешиваться каждый день, не есть после 18-ти часов и исключать жиры: почему это - распространенные ошибки? И зачем нужны “чит-милы”? Руководство для тех, кто хочет перейти на правильное питание (и пытается понять, что это такое).
audio/mpeg
Существует ли “псевдо ПП”? Какие есть лайфхаки, чтобы изменить свой рацион (и нужно ли записывать все, что съел)? Обсуждаем с нутрициологом, фитнес-экспертом, телеведущей и специалистом по ЛФК Ариной Скоромной.Партнер сегодняшнего эпизода – препарат Необутин. Необутин помогает при боли, спазмах и дискомфорте в области живота, спасает от ощущения вздутия и нарушения стула. Имеются противопоказания, перед применением ознакомьтесь с инструкцией.02:40 С чего начать переход на правильное питание (и есть ли универсальные правила)05:20 Почему не стоит покупать продукты со слишком длинным составом06:30 “Маркировки “эко” и “фитнес” могут ставить все, кому не лень”12:00 Влияет ли правильное питание на продолжительность жизни14:50 Чит-мил и чит-дей: нужны ли такие “загрузки” (или это стресс для организма)18:18 Стоит ли пить витамины20:13 Главные ошибки при переходе на правильное питание21:05 Советы: что делать, чтобы изменить питание22:33 Сколько еды нужно есть?Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Александра ОплачкоПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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здоровье, аудио, арина скоромная, подкаст, питание, общество

"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок

12:00 26.05.2021 (обновлено: 12:23 26.05.2021)
 
Правда тела
"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок
12:00
Читать ria.ru в
“Сегодня съел бургер, но завтра - перехожу на грудку с брокколи”: можно ли менять рацион резко и кардинально? Взвешиваться каждый день, не есть после 18-ти часов и исключать жиры: почему это - распространенные ошибки? И зачем нужны “чит-милы”? Руководство для тех, кто хочет перейти на правильное питание (и пытается понять, что это такое).
Существует ли “псевдо ПП”? Какие есть лайфхаки, чтобы изменить свой рацион (и нужно ли записывать все, что съел)? Обсуждаем с нутрициологом, фитнес-экспертом, телеведущей и специалистом по ЛФК Ариной Скоромной.
Партнер сегодняшнего эпизода – препарат Необутин. Необутин помогает при боли, спазмах и дискомфорте в области живота, спасает от ощущения вздутия и нарушения стула. Имеются противопоказания, перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
02:40 С чего начать переход на правильное питание (и есть ли универсальные правила)
05:20 Почему не стоит покупать продукты со слишком длинным составом
06:30 “Маркировки “эко” и “фитнес” могут ставить все, кому не лень”
12:00 Влияет ли правильное питание на продолжительность жизни
14:50 Чит-мил и чит-дей: нужны ли такие “загрузки” (или это стресс для организма)
18:18 Стоит ли пить витамины
20:13 Главные ошибки при переходе на правильное питание
21:05 Советы: что делать, чтобы изменить питание
22:33 Сколько еды нужно есть?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Редактор Наталия Шашина
Монтаж Александра Оплачко
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