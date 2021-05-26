https://ria.ru/20210526/pravilnoe-1733938083.html

"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок

"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок - РИА Новости, 26.05.2021

"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок

“Сегодня съел бургер, но завтра - перехожу на грудку с брокколи”: можно ли менять рацион резко и кардинально? Взвешиваться каждый день, не есть после 18-ти часов и исключать жиры: почему это - распространенные ошибки? И зачем нужны “чит-милы”? Руководство для тех, кто хочет перейти на правильное питание (и пытается понять, что это такое).

2021-05-26T12:00

2021-05-26T12:00

2021-05-26T12:23

здоровье

правда тела

арина скоромная

подкаст

питание

общество

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"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок “Сегодня съел бургер, но завтра - перехожу на грудку с брокколи”: можно ли менять рацион резко и кардинально? Взвешиваться каждый день, не есть после 18-ти часов и исключать жиры: почему это - распространенные ошибки? И зачем нужны “чит-милы”? Руководство для тех, кто хочет перейти на правильное питание (и пытается понять, что это такое). audio/mpeg

"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок “Сегодня съел бургер, но завтра - перехожу на грудку с брокколи”: можно ли менять рацион резко и кардинально? Взвешиваться каждый день, не есть после 18-ти часов и исключать жиры: почему это - распространенные ошибки? И зачем нужны “чит-милы”? Руководство для тех, кто хочет перейти на правильное питание (и пытается понять, что это такое). audio/mpeg

Существует ли “псевдо ПП”? Какие есть лайфхаки, чтобы изменить свой рацион (и нужно ли записывать все, что съел)? Обсуждаем с нутрициологом, фитнес-экспертом, телеведущей и специалистом по ЛФК Ариной Скоромной.Партнер сегодняшнего эпизода – препарат Необутин. Необутин помогает при боли, спазмах и дискомфорте в области живота, спасает от ощущения вздутия и нарушения стула. Имеются противопоказания, перед применением ознакомьтесь с инструкцией.02:40 С чего начать переход на правильное питание (и есть ли универсальные правила)05:20 Почему не стоит покупать продукты со слишком длинным составом06:30 “Маркировки “эко” и “фитнес” могут ставить все, кому не лень”12:00 Влияет ли правильное питание на продолжительность жизни14:50 Чит-мил и чит-дей: нужны ли такие “загрузки” (или это стресс для организма)18:18 Стоит ли пить витамины20:13 Главные ошибки при переходе на правильное питание21:05 Советы: что делать, чтобы изменить питание22:33 Сколько еды нужно есть?Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Александра ОплачкоПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, аудио, арина скоромная, подкаст, питание, общество