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Постпред России объяснил отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"
Постпред России объяснил отказ США от санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.05.2021
Постпред России объяснил отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"
Изменение позиции США по "Северному потоку 2" нельзя назвать сюрпризом, но оценивать решение нужно трезво, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:35
2021-05-26T11:35
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
владимир чижов
евросоюз
джо байден
сша
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Изменение позиции США по "Северному потоку 2" нельзя назвать сюрпризом, но оценивать решение нужно трезво, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.Он подчеркнул, что американскую позицию к проекту необходимо трезво оценивать, поскольку сейчас США приняли решение отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream AG и ее руководства, но санкции против российских подрядчиков и конкретных судов никуда не делись.Дипломат отметил, что в госдепартаменте США и ранее заявляли, что какие-то меры в отношении проекта могут быть введены на стадии сертификации и вводе в эксплуатацию. "И вот тогда начнется следующий этап борьбы с ним", - добавил дипломат."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210525/podarok-1733902278.html
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россия
балтийское море
сша
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, владимир чижов, евросоюз, джо байден, сша

Постпред России объяснил отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"

11:35 26.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Изменение позиции США по "Северному потоку 2" нельзя назвать сюрпризом, но оценивать решение нужно трезво, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.

"Я не могу сказать, что для нас, в том числе лично для меня, такой маневр американской администрации стал большим сюрпризом. Просто для них на чаше весов были отношения с Германией как ключевым союзником в Европе и отношения с теми некрупными странами, которые борются изо всех сил против "Северного потока 2". Помимо Польши, наиболее громогласной в Евросоюзе по этому вопросу, я добавлю еще и Украину", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что американскую позицию к проекту необходимо трезво оценивать, поскольку сейчас США приняли решение отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream AG и ее руководства, но санкции против российских подрядчиков и конкретных судов никуда не делись.
Дипломат отметил, что в госдепартаменте США и ранее заявляли, что какие-то меры в отношении проекта могут быть введены на стадии сертификации и вводе в эксплуатацию. "И вот тогда начнется следующий этап борьбы с ним", - добавил дипломат.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 22:41
В США захотели увидеть Путина с тортом из-за "Северного потока — 2"
США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
08:00
Вылетят в трубу: Киев требует от США вернуть санкции по "Северному потоку — 2"
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореВладимир ЧижовЕвросоюзДжо БайденСША
 
 
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