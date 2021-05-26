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Постпред России заявил о двойных стандартах ЕС в отношении Минска
Постпред России заявил о двойных стандартах ЕС в отношении Минска - РИА Новости, 26.05.2021
Постпред России заявил о двойных стандартах ЕС в отношении Минска
Евросоюз использует двойные стандарты при оценке инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:25
2021-05-26T11:25
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
евросовет
владимир чижов
евросоюз
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Евросоюз использует двойные стандарты при оценке инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Лидеры ЕС по итогам обсуждения осудили "принудительную посадку" самолета в Минске и призвали освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу, говорится в выводах по итогам обсуждения. Также было решено запретить полеты белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС."В очередной раз Евросоюз не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательности своих оценок. Потому что в одном и том же абзаце итогового заключения заседания Евросовета призывать к независимому расследованию конкретно по линии ICAO (Международной организации гражданской авиации) и тут же закрывать воздушное пространство. Как говорится, сначала надо разобраться", - заявил Чижов в эфире "Россия 24".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733929338.html
https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, евросовет, владимир чижов, евросоюз, белоруссия, в мире

Постпред России заявил о двойных стандартах ЕС в отношении Минска

11:25 26.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Евросоюз использует двойные стандарты при оценке инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения осудили "принудительную посадку" самолета в Минске и призвали освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу, говорится в выводах по итогам обсуждения. Также было решено запретить полеты белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС.
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"В очередной раз Евросоюз не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательности своих оценок. Потому что в одном и том же абзаце итогового заключения заседания Евросовета призывать к независимому расследованию конкретно по линии ICAO (Международной организации гражданской авиации) и тут же закрывать воздушное пространство. Как говорится, сначала надо разобраться", - заявил Чижов в эфире "Россия 24".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairЕвросоветВладимир ЧижовЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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