Постпред России заявил о двойных стандартах ЕС в отношении Минска
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Евросоюз использует двойные стандарты при оценке инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения осудили "принудительную посадку" самолета в Минске и призвали освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу, говорится в выводах по итогам обсуждения. Также было решено запретить полеты белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС.
"В очередной раз Евросоюз не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательности своих оценок. Потому что в одном и том же абзаце итогового заключения заседания Евросовета призывать к независимому расследованию конкретно по линии ICAO (Международной организации гражданской авиации) и тут же закрывать воздушное пространство. Как говорится, сначала надо разобраться", - заявил Чижов в эфире "Россия 24".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.