https://ria.ru/20210526/postpred-1733939081.html

Постпред России заявил о двойных стандартах ЕС в отношении Минска

Постпред России заявил о двойных стандартах ЕС в отношении Минска - РИА Новости, 26.05.2021

Постпред России заявил о двойных стандартах ЕС в отношении Минска

Евросоюз использует двойные стандарты при оценке инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:25

2021-05-26T11:25

2021-05-26T11:25

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

евросовет

владимир чижов

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_98fe8957c83cb8ed9e4dd2e128d8da29.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Евросоюз использует двойные стандарты при оценке инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Лидеры ЕС по итогам обсуждения осудили "принудительную посадку" самолета в Минске и призвали освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу, говорится в выводах по итогам обсуждения. Также было решено запретить полеты белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС."В очередной раз Евросоюз не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательности своих оценок. Потому что в одном и том же абзаце итогового заключения заседания Евросовета призывать к независимому расследованию конкретно по линии ICAO (Международной организации гражданской авиации) и тут же закрывать воздушное пространство. Как говорится, сначала надо разобраться", - заявил Чижов в эфире "Россия 24".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733929338.html

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, евросовет, владимир чижов, евросоюз, белоруссия, в мире