https://ria.ru/20210526/posolstvo-1733911409.html
Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника
Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника - РИА Новости, 26.05.2021
Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника
Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного сотрудника, сообщила журналистам представитель МИД республики Эва Давидова. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T04:06
2021-05-26T04:06
2021-05-26T10:39
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чехия
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ПРАГА, 26 мая — РИА Новости. Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного сотрудника, сообщила журналистам представитель МИД республики Эва Давидова.Это произошло "в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной", пояснила она.В итоге в обеих дипмиссиях останется по 19 местных сотрудников.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 работников посольства России.В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что случившееся нанесло чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также назвали претензии частью широкомасштабной кампании Запада.Дипломатический паритетПрага и Москва переходят на паритет в численности сотрудников посольств. В понедельник представитель посольства России сообщил РИА Новости, что сокращаемые работники покинут Чехию двумя группами — 29 и 31 мая. Для их отлета заявлены три специальных рейса.В общей сложности, по данным МИД, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 79 принятых на месте сотрудников.Таким образом, произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня семи дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 принятых на месте работников.
https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html
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россия, москва, чехия, прага, в мире
ПРАГА, 26 мая — РИА Новости. Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного сотрудника, сообщила журналистам представитель МИД республики Эва Давидова.
Это произошло "в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной", пояснила она.
"До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек", — добавила Давидова.
В итоге в обеих дипмиссиях останется по 19 местных сотрудников.
Прага
в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 работников посольства России.
В ответ Москва
объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что случившееся нанесло чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также назвали претензии частью широкомасштабной кампании Запада.
Дипломатический паритет
Прага и Москва переходят на паритет в численности сотрудников посольств. В понедельник представитель посольства России сообщил РИА Новости, что сокращаемые работники покинут Чехию
двумя группами — 29 и 31 мая. Для их отлета заявлены три специальных рейса.
В общей сложности, по данным МИД, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 79 принятых на месте сотрудников.
Таким образом, произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня семи дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 принятых на месте работников.