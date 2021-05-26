https://ria.ru/20210526/posolstvo-1733911409.html

Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника

Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника - РИА Новости, 26.05.2021

Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника

Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного сотрудника, сообщила журналистам представитель МИД республики Эва Давидова. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T04:06

2021-05-26T04:06

2021-05-26T10:39

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ПРАГА, 26 мая — РИА Новости. Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного сотрудника, сообщила журналистам представитель МИД республики Эва Давидова.Это произошло "в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной", пояснила она.В итоге в обеих дипмиссиях останется по 19 местных сотрудников.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 работников посольства России.В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что случившееся нанесло чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также назвали претензии частью широкомасштабной кампании Запада.Дипломатический паритетПрага и Москва переходят на паритет в численности сотрудников посольств. В понедельник представитель посольства России сообщил РИА Новости, что сокращаемые работники покинут Чехию двумя группами — 29 и 31 мая. Для их отлета заявлены три специальных рейса.В общей сложности, по данным МИД, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 79 принятых на месте сотрудников.Таким образом, произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня семи дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 принятых на месте работников.

https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html

https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html

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