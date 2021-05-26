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Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника
Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника - РИА Новости, 26.05.2021
Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника
Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного сотрудника, сообщила журналистам представитель МИД республики Эва Давидова. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T04:06
2021-05-26T10:39
россия
москва
чехия
прага
в мире
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ПРАГА, 26 мая — РИА Новости. Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного сотрудника, сообщила журналистам представитель МИД республики Эва Давидова.Это произошло "в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной", пояснила она.В итоге в обеих дипмиссиях останется по 19 местных сотрудников.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 работников посольства России.В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что случившееся нанесло чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также назвали претензии частью широкомасштабной кампании Запада.Дипломатический паритетПрага и Москва переходят на паритет в численности сотрудников посольств. В понедельник представитель посольства России сообщил РИА Новости, что сокращаемые работники покинут Чехию двумя группами — 29 и 31 мая. Для их отлета заявлены три специальных рейса.В общей сложности, по данным МИД, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 79 принятых на месте сотрудников.Таким образом, произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня семи дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 принятых на месте работников.
https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html
https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html
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россия, москва, чехия, прага, в мире

Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника

04:06 26.05.2021 (обновлено: 10:39 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ПРАГА, 26 мая — РИА Новости. Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного сотрудника, сообщила журналистам представитель МИД республики Эва Давидова.
Это произошло "в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной", пояснила она.

"До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек", — добавила Давидова.

В итоге в обеих дипмиссиях останется по 19 местных сотрудников.
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В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что случившееся нанесло чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также назвали претензии частью широкомасштабной кампании Запада.

Дипломатический паритет

Прага и Москва переходят на паритет в численности сотрудников посольств. В понедельник представитель посольства России сообщил РИА Новости, что сокращаемые работники покинут Чехию двумя группами — 29 и 31 мая. Для их отлета заявлены три специальных рейса.
В общей сложности, по данным МИД, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 79 принятых на месте сотрудников.
Таким образом, произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня семи дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 принятых на месте работников.
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