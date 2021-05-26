МИД Австрии вызвал посла Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. МИД Австрии выразил белорусскому послу в Вене решительный протест из-за инцидента с бортом Ryanair, сообщили РИА Новости в австрийском внешнеполитическом ведомстве.
"Австрийский МИД вчера, во вторник, в ходе личной беседы в министерстве выразил белорусскому послу в Вене решительный протест против действий белорусских властей", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что МИД Австрии расценивает принудительную посадку борта Ryanair как серьёзное вмешательство в международное воздушное сообщение, требует немедленного освобождения Романа Протасевича и других политических заключённых.
"Этот инцидент должен быть расследован быстро, всеобъемлюще и, прежде всего, независимо", - сообщили в австрийском министерстве.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.