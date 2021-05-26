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Запад готов исполнить заветную мечту миллионов
Запад готов исполнить заветную мечту миллионов - РИА Новости, 26.05.2021
Запад готов исполнить заветную мечту миллионов
Все говорят о деньгах, но мало кто говорит о людях. Это к неожиданно ставшему актуальным разговору о том, что будет, если чуть не все население какой-то страны... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T08:00
2021-05-26T07:59
пандемия
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
джо байден
ближний восток
евросоюз
сша
в мире
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Все говорят о деньгах, но мало кто говорит о людях. Это к неожиданно ставшему актуальным разговору о том, что будет, если чуть не все население какой-то страны начнет получать деньги просто так и ничего не делать. Тема эта казалась отвлеченно-теоретической, а то и откровенно бредовой, пока не пришел 2020 год, а пара десятков правительств, прежде всего США и стран Евросоюза, не начали всерьез ставить эксперимент: закрыть производства, засадить людей по домам на многомесячные карантины, но, понятно, платить гражданам какие-то пособия. И вот неожиданный и очень американский сюжет: по инициативе Аризоны, Огайо и Техаса 22 республиканских штата (то есть примерно половина страны) начали юридическую битву за то, чтобы люди, потерявшие работу из-за локдаунов, перестали получать сначала еженедельные федеральные 300 долларов, а потом и местные пособия. Дело в том, что республиканские власти штатов видят множество рабочих мест, на которые недостаточно спроса. А зачем искать работу, если получаешь деньги ни за что, в компенсацию за "вирусные" ограничения? И вот трамповская Америка, по сути, говорит своим людям: ну хватит, пора на работу — отстраивать заново нашу жизнь. Напомним, что "красные" штаты с самого начала с сомнением относились к идее победить или остановить вирус путем замораживания человеческой деятельности, их ограничения были минимальными, а этой весной они начали без оглядки на столицу ограничения снимать. Выясняется, что федеральная администрация демократов ничего не может сделать с этой скоординированной инициативой другой половины страны, поскольку штаты вполне автономны. То есть в США продолжается раздел — если не развал — страны на две зоны с принципиально разными подходами вообще ко всему. Пока что по Америке и миру идет лишь массовое обсуждение финансовых последствий политики, взятой на вооружение американскими демократами, европейскими социал-демократами и им подобными: что будет, если вот так и печатать "пустые" деньги в ожидании ухода вируса под ударами вакцинации? Катастрофа или нет? Мы говорили о модной сейчас "современной денежной теории" насчет того, что большая экономика, не зависящая от импорта и печатающая доллары, может так и продолжать их печатать. И вот сейчас получается, что нет, не может: апрельская инфляция в Америке напугала многих. Экономисты начали всерьез опасаться, что финансовая катастрофа уже здесь. Оценки всех видов долга США, как и расходов нынешней администрации "на вирус", есть самые разные. Возможно, максимальная из них такая: демократы уже напечатали или обещали напечатать, то есть извлечь из воздуха 6,4 триллиона долларов. Для сравнения: расходы страны на Вторую мировую войну в сегодняшних ценах составили бы 4,9 триллиона. Понятно, что речь идет о, возможно, самом бешеном и авантюрном эксперименте глобального масштаба в истории человечества. И возник такой эксперимент не вдруг и не на пустом месте. Перед нами результат долгих споров о том, что будет, если отдельная страна (а то и весь мир) будет раздавать людям деньги из высоких философских соображений, обеспечивая всем и каждому основы материального существования. Это называется безусловным гарантированным доходом, и споры о нем, сопровождаемые референдумами и дебатами, велись и ведутся в десятках стран. А в некоторых из них, например, в нефтяных монархиях Ближнего Востока, нечто подобное и практикуется — по крайней мере, для местных уроженцев. Сторонников такого подхода сколько угодно: они говорят о социальном мире, справедливости и гуманизме, ценности человеческой жизни и других высоких материях.Нетрудно увидеть, что перед нами — внезапно вырвавшийся из недр западных обществ факел энтузиазма по поводу обыкновенного коммунизма. Напомним, что американские и прочие демократы склоняются все ближе к самому настоящему троцкизму — это когда можно и нужно построить абсолютно правильное, идеальное общество, беспощадно поломав перед этим то, на чем строится общество ныне существующее (включая связи и убеждения людей, их представления о счастье — в общем, все). Причем сделать это необходимо в глобальном масштабе. И вот вам хороший повод устроить такую ломку на практике: вирус ведь, вопрос о человеческих жизнях. А тут какие-то пустые долларовые бумажки. Но, напомню, мы начали разговор с того, что все говорят о технической, то есть финансовой исполнимости этой безумной идеи. И очень мало кто пока что может высказаться внятно о ее человеческом измерении. То есть о том, во что превращается человеческая жизнь, если вдруг все до единого получают гарантированный доход, не зависящий от способностей, усилий, желаний человека. Причина такой ситуации проста: мир видел немало экспериментов по финансовой части, но попросту не имел накопленного объема данных о реальных экспериментах с большими массами людей, которые могут ничего не делать, а им за это якобы ничего не будет. Сейчас данные подтягиваются, хотя урывками и неполные. Вот, например, оценка экспертов рынка недвижимости, она касается эксперимента с работой на удалении, причем в глобальном масштабе. Если розничные торговцы обеспечили скачок спроса на соответствующую недвижимость, по глобальному индексу S&amp;P — на 63 процента, то офисные площади дали рост только на 33 процента. Но — с поправкой: в Азии люди хотят обратно в офисы вдвое горячее, чем в США.Причина, возможно, в площади и качестве жилья — в Азии оно скорее маленькое, то есть оттуда не так удобно работать. Однако главный вывод исследования не совсем материальный: людям хочется работать рядом с собратьями по профессии, общаться, дома им неинтересно. То есть деньги — это еще не все, что требуется человеку, ему еще нужны другие люди. Иначе жизнь — и это важно — теряет часть смысла. Именно здесь суть инициативы Аризоны, Огайо, Техаса и прочих "красных" штатов. Уже не новость, что люди там воспринимают мир и жизнь в корне иным образом, чем демократы. И у республиканцев постоянно возникает чисто философский вопрос: а в чем смысл жизни? Хорошо, раньше минимально обеспеченное безделье могло считаться благом и мечтой, но ведь разговор-то о нем был чисто абстрактным. А теперь вот появилась конкретика. И что будет с человеком, если ему не нужно будет бороться с трудностями, добиваться успеха — жить лучше других, если повезет, падать лицом в грязь, если не повезет.А будет ли это, вообще, человек, если у него появится шанс сидеть и ничего не делать? Или это будет жалкое ничто? Серьезный вопрос, но сейчас, по крайней мере, на эту тему будет появляться все больше практических наблюдений и оценок.
https://ria.ru/20210418/baydenizm-1728727440.html
https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html
https://realty.ria.ru/20210525/usa-1733855973.html
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пандемия, коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, джо байден, ближний восток, евросоюз, сша, в мире

Запад готов исполнить заветную мечту миллионов

08:00 26.05.2021
 
© REUTERS / Eduardo Munoz/File PhotoПрохожие на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Прохожие на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/File Photo
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Все говорят о деньгах, но мало кто говорит о людях. Это к неожиданно ставшему актуальным разговору о том, что будет, если чуть не все население какой-то страны начнет получать деньги просто так и ничего не делать.
Тема эта казалась отвлеченно-теоретической, а то и откровенно бредовой, пока не пришел 2020 год, а пара десятков правительств, прежде всего США и стран Евросоюза, не начали всерьез ставить эксперимент: закрыть производства, засадить людей по домам на многомесячные карантины, но, понятно, платить гражданам какие-то пособия.
И вот неожиданный и очень американский сюжет: по инициативе Аризоны, Огайо и Техаса 22 республиканских штата (то есть примерно половина страны) начали юридическую битву за то, чтобы люди, потерявшие работу из-за локдаунов, перестали получать сначала еженедельные федеральные 300 долларов, а потом и местные пособия. Дело в том, что республиканские власти штатов видят множество рабочих мест, на которые недостаточно спроса. А зачем искать работу, если получаешь деньги ни за что, в компенсацию за "вирусные" ограничения? И вот трамповская Америка, по сути, говорит своим людям: ну хватит, пора на работу — отстраивать заново нашу жизнь.
Напомним, что "красные" штаты с самого начала с сомнением относились к идее победить или остановить вирус путем замораживания человеческой деятельности, их ограничения были минимальными, а этой весной они начали без оглядки на столицу ограничения снимать.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 08:00
Рождение байденизма: деньги вообще не имеют значения
Выясняется, что федеральная администрация демократов ничего не может сделать с этой скоординированной инициативой другой половины страны, поскольку штаты вполне автономны. То есть в США продолжается раздел — если не развал — страны на две зоны с принципиально разными подходами вообще ко всему.
Пока что по Америке и миру идет лишь массовое обсуждение финансовых последствий политики, взятой на вооружение американскими демократами, европейскими социал-демократами и им подобными: что будет, если вот так и печатать "пустые" деньги в ожидании ухода вируса под ударами вакцинации? Катастрофа или нет? Мы говорили о модной сейчас "современной денежной теории" насчет того, что большая экономика, не зависящая от импорта и печатающая доллары, может так и продолжать их печатать. И вот сейчас получается, что нет, не может: апрельская инфляция в Америке напугала многих. Экономисты начали всерьез опасаться, что финансовая катастрофа уже здесь.
Оценки всех видов долга США, как и расходов нынешней администрации "на вирус", есть самые разные. Возможно, максимальная из них такая: демократы уже напечатали или обещали напечатать, то есть извлечь из воздуха 6,4 триллиона долларов. Для сравнения: расходы страны на Вторую мировую войну в сегодняшних ценах составили бы 4,9 триллиона.
Понятно, что речь идет о, возможно, самом бешеном и авантюрном эксперименте глобального масштаба в истории человечества. И возник такой эксперимент не вдруг и не на пустом месте. Перед нами результат долгих споров о том, что будет, если отдельная страна (а то и весь мир) будет раздавать людям деньги из высоких философских соображений, обеспечивая всем и каждому основы материального существования. Это называется безусловным гарантированным доходом, и споры о нем, сопровождаемые референдумами и дебатами, велись и ведутся в десятках стран. А в некоторых из них, например, в нефтяных монархиях Ближнего Востока, нечто подобное и практикуется — по крайней мере, для местных уроженцев. Сторонников такого подхода сколько угодно: они говорят о социальном мире, справедливости и гуманизме, ценности человеческой жизни и других высоких материях.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 08:00
Байден разогнал инфляцию и готов обвалить доллар
Нетрудно увидеть, что перед нами — внезапно вырвавшийся из недр западных обществ факел энтузиазма по поводу обыкновенного коммунизма. Напомним, что американские и прочие демократы склоняются все ближе к самому настоящему троцкизму — это когда можно и нужно построить абсолютно правильное, идеальное общество, беспощадно поломав перед этим то, на чем строится общество ныне существующее (включая связи и убеждения людей, их представления о счастье — в общем, все). Причем сделать это необходимо в глобальном масштабе. И вот вам хороший повод устроить такую ломку на практике: вирус ведь, вопрос о человеческих жизнях. А тут какие-то пустые долларовые бумажки.
Но, напомню, мы начали разговор с того, что все говорят о технической, то есть финансовой исполнимости этой безумной идеи. И очень мало кто пока что может высказаться внятно о ее человеческом измерении. То есть о том, во что превращается человеческая жизнь, если вдруг все до единого получают гарантированный доход, не зависящий от способностей, усилий, желаний человека. Причина такой ситуации проста: мир видел немало экспериментов по финансовой части, но попросту не имел накопленного объема данных о реальных экспериментах с большими массами людей, которые могут ничего не делать, а им за это якобы ничего не будет.
Сейчас данные подтягиваются, хотя урывками и неполные. Вот, например, оценка экспертов рынка недвижимости, она касается эксперимента с работой на удалении, причем в глобальном масштабе. Если розничные торговцы обеспечили скачок спроса на соответствующую недвижимость, по глобальному индексу S&P — на 63 процента, то офисные площади дали рост только на 33 процента. Но — с поправкой: в Азии люди хотят обратно в офисы вдвое горячее, чем в США.
Празднование Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 17:05
Продажи новостроек в США в апреле снизились на 5,9%
Причина, возможно, в площади и качестве жилья — в Азии оно скорее маленькое, то есть оттуда не так удобно работать. Однако главный вывод исследования не совсем материальный: людям хочется работать рядом с собратьями по профессии, общаться, дома им неинтересно. То есть деньги — это еще не все, что требуется человеку, ему еще нужны другие люди. Иначе жизнь — и это важно — теряет часть смысла.
Именно здесь суть инициативы Аризоны, Огайо, Техаса и прочих "красных" штатов. Уже не новость, что люди там воспринимают мир и жизнь в корне иным образом, чем демократы. И у республиканцев постоянно возникает чисто философский вопрос: а в чем смысл жизни? Хорошо, раньше минимально обеспеченное безделье могло считаться благом и мечтой, но ведь разговор-то о нем был чисто абстрактным. А теперь вот появилась конкретика. И что будет с человеком, если ему не нужно будет бороться с трудностями, добиваться успеха — жить лучше других, если повезет, падать лицом в грязь, если не повезет.
А будет ли это, вообще, человек, если у него появится шанс сидеть и ничего не делать? Или это будет жалкое ничто? Серьезный вопрос, но сейчас, по крайней мере, на эту тему будет появляться все больше практических наблюдений и оценок.
 
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