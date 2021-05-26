https://ria.ru/20210526/posobiya-1733893999.html

Запад готов исполнить заветную мечту миллионов

Запад готов исполнить заветную мечту миллионов - РИА Новости, 26.05.2021

Запад готов исполнить заветную мечту миллионов

Все говорят о деньгах, но мало кто говорит о людях. Это к неожиданно ставшему актуальным разговору о том, что будет, если чуть не все население какой-то страны... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T08:00

2021-05-26T08:00

2021-05-26T07:59

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Все говорят о деньгах, но мало кто говорит о людях. Это к неожиданно ставшему актуальным разговору о том, что будет, если чуть не все население какой-то страны начнет получать деньги просто так и ничего не делать. Тема эта казалась отвлеченно-теоретической, а то и откровенно бредовой, пока не пришел 2020 год, а пара десятков правительств, прежде всего США и стран Евросоюза, не начали всерьез ставить эксперимент: закрыть производства, засадить людей по домам на многомесячные карантины, но, понятно, платить гражданам какие-то пособия. И вот неожиданный и очень американский сюжет: по инициативе Аризоны, Огайо и Техаса 22 республиканских штата (то есть примерно половина страны) начали юридическую битву за то, чтобы люди, потерявшие работу из-за локдаунов, перестали получать сначала еженедельные федеральные 300 долларов, а потом и местные пособия. Дело в том, что республиканские власти штатов видят множество рабочих мест, на которые недостаточно спроса. А зачем искать работу, если получаешь деньги ни за что, в компенсацию за "вирусные" ограничения? И вот трамповская Америка, по сути, говорит своим людям: ну хватит, пора на работу — отстраивать заново нашу жизнь. Напомним, что "красные" штаты с самого начала с сомнением относились к идее победить или остановить вирус путем замораживания человеческой деятельности, их ограничения были минимальными, а этой весной они начали без оглядки на столицу ограничения снимать. Выясняется, что федеральная администрация демократов ничего не может сделать с этой скоординированной инициативой другой половины страны, поскольку штаты вполне автономны. То есть в США продолжается раздел — если не развал — страны на две зоны с принципиально разными подходами вообще ко всему. Пока что по Америке и миру идет лишь массовое обсуждение финансовых последствий политики, взятой на вооружение американскими демократами, европейскими социал-демократами и им подобными: что будет, если вот так и печатать "пустые" деньги в ожидании ухода вируса под ударами вакцинации? Катастрофа или нет? Мы говорили о модной сейчас "современной денежной теории" насчет того, что большая экономика, не зависящая от импорта и печатающая доллары, может так и продолжать их печатать. И вот сейчас получается, что нет, не может: апрельская инфляция в Америке напугала многих. Экономисты начали всерьез опасаться, что финансовая катастрофа уже здесь. Оценки всех видов долга США, как и расходов нынешней администрации "на вирус", есть самые разные. Возможно, максимальная из них такая: демократы уже напечатали или обещали напечатать, то есть извлечь из воздуха 6,4 триллиона долларов. Для сравнения: расходы страны на Вторую мировую войну в сегодняшних ценах составили бы 4,9 триллиона. Понятно, что речь идет о, возможно, самом бешеном и авантюрном эксперименте глобального масштаба в истории человечества. И возник такой эксперимент не вдруг и не на пустом месте. Перед нами результат долгих споров о том, что будет, если отдельная страна (а то и весь мир) будет раздавать людям деньги из высоких философских соображений, обеспечивая всем и каждому основы материального существования. Это называется безусловным гарантированным доходом, и споры о нем, сопровождаемые референдумами и дебатами, велись и ведутся в десятках стран. А в некоторых из них, например, в нефтяных монархиях Ближнего Востока, нечто подобное и практикуется — по крайней мере, для местных уроженцев. Сторонников такого подхода сколько угодно: они говорят о социальном мире, справедливости и гуманизме, ценности человеческой жизни и других высоких материях.Нетрудно увидеть, что перед нами — внезапно вырвавшийся из недр западных обществ факел энтузиазма по поводу обыкновенного коммунизма. Напомним, что американские и прочие демократы склоняются все ближе к самому настоящему троцкизму — это когда можно и нужно построить абсолютно правильное, идеальное общество, беспощадно поломав перед этим то, на чем строится общество ныне существующее (включая связи и убеждения людей, их представления о счастье — в общем, все). Причем сделать это необходимо в глобальном масштабе. И вот вам хороший повод устроить такую ломку на практике: вирус ведь, вопрос о человеческих жизнях. А тут какие-то пустые долларовые бумажки. Но, напомню, мы начали разговор с того, что все говорят о технической, то есть финансовой исполнимости этой безумной идеи. И очень мало кто пока что может высказаться внятно о ее человеческом измерении. То есть о том, во что превращается человеческая жизнь, если вдруг все до единого получают гарантированный доход, не зависящий от способностей, усилий, желаний человека. Причина такой ситуации проста: мир видел немало экспериментов по финансовой части, но попросту не имел накопленного объема данных о реальных экспериментах с большими массами людей, которые могут ничего не делать, а им за это якобы ничего не будет. Сейчас данные подтягиваются, хотя урывками и неполные. Вот, например, оценка экспертов рынка недвижимости, она касается эксперимента с работой на удалении, причем в глобальном масштабе. Если розничные торговцы обеспечили скачок спроса на соответствующую недвижимость, по глобальному индексу S&P — на 63 процента, то офисные площади дали рост только на 33 процента. Но — с поправкой: в Азии люди хотят обратно в офисы вдвое горячее, чем в США.Причина, возможно, в площади и качестве жилья — в Азии оно скорее маленькое, то есть оттуда не так удобно работать. Однако главный вывод исследования не совсем материальный: людям хочется работать рядом с собратьями по профессии, общаться, дома им неинтересно. То есть деньги — это еще не все, что требуется человеку, ему еще нужны другие люди. Иначе жизнь — и это важно — теряет часть смысла. Именно здесь суть инициативы Аризоны, Огайо, Техаса и прочих "красных" штатов. Уже не новость, что люди там воспринимают мир и жизнь в корне иным образом, чем демократы. И у республиканцев постоянно возникает чисто философский вопрос: а в чем смысл жизни? Хорошо, раньше минимально обеспеченное безделье могло считаться благом и мечтой, но ведь разговор-то о нем был чисто абстрактным. А теперь вот появилась конкретика. И что будет с человеком, если ему не нужно будет бороться с трудностями, добиваться успеха — жить лучше других, если повезет, падать лицом в грязь, если не повезет.А будет ли это, вообще, человек, если у него появится шанс сидеть и ничего не делать? Или это будет жалкое ничто? Серьезный вопрос, но сейчас, по крайней мере, на эту тему будет появляться все больше практических наблюдений и оценок.

https://ria.ru/20210418/baydenizm-1728727440.html

https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html

https://realty.ria.ru/20210525/usa-1733855973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

пандемия, коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, джо байден, ближний восток, евросоюз, сша, в мире