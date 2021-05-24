https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html

Байден разогнал инфляцию и готов обвалить доллар

Байден разогнал инфляцию и готов обвалить доллар - РИА Новости, 24.05.2021

Байден разогнал инфляцию и готов обвалить доллар

С приходом Джо Байдена экономика США получила еще почти два триллиона долларов. Это гигантский пакет стимулов, главным образом социальных. Однако помощь вышла... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T08:00

2021-05-24T08:00

2021-05-24T09:27

федеральная резервная система сша

джо байден

сша

экономика

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. С приходом Джо Байдена экономика США получила еще почти два триллиона долларов. Это гигантский пакет стимулов, главным образом социальных. Однако помощь вышла боком: приток свеженапечатанных денег вызвал всплеск инфляции и безработицы. Все это грозит дальнейшим повышением цен и ослаблением американской валюты. Залили деньгамиВ пандемию в США запустили печатный станок на полную мощность, потратив на антикризисные меры до девяти триллионов долларов. Ничем не обеспеченные купюры сразу подстегнули инфляцию.Однако в марте конгресс одобрил предложенный президентом Джо Байденом American Rescue Plan на 1,9 триллиона долларов. Основная часть — социальная: прямые выплаты гражданам, повышенные пособия по безработице до сентября, субсидии на аренду жилья, дополнительное финансирование программы SNAP на покупку продуктов. Там же — расширение налоговых вычетов, средства для школ, стимулирования бизнеса. Почти 20 миллиардов выделили на вакцинацию, еще 50 миллиардов — на коронавирусное тестирование. Экономисты тогда предупредили: новое денежное вливание в экономику уже не пойдет во благо. Усилится нагрузка на бюджет, разгонятся цены — из-за переизбытка купюр без соответствующего увеличения объема производства. За чей счет банкетТак и произошло. В апреле инфляция взлетела до 4,2 процента годовых. Это абсолютный максимум со времен мирового финансового кризиса 2008-го. А базовый индекс потребительских цен, не включающий волатильных товаров, таких как энергоносители и продукты питания, прибавил три процента в годовом выражении — такого не было с января 1996-го.Инфляционный риск усиливает и отложенный потребительский спрос — при высоком уровне избыточных сбережений. В пандемию американские потребители накопили 1,6 триллиона долларов. Люди сидели дома, не ходили в кафе и рестораны, забыли о путешествиях. Теперь эти деньги начинают тратить. Еще одна проблема — дополнительное давление на бюджет. В 2020-м финансовом году его дефицит достиг 16,1 процента (3,1 триллиона долларов) — это максимум с 1945-го, когда правительство выделяло колоссальные средства на масштабные военные операции. Соответственно, растет и долговое бремя. Долг США — свыше 28 триллионов долларов (почти 130 процентов годового валового внутреннего продукта страны). Благодаря пакету Байдена в 2021-м прибавится еще 2,3 триллиона. И это после рекордного дефицита в 3,1 триллиона."Но администрация Байдена намерена занимать и впредь — еще два триллиона на новые социальные программы и инфраструктуру", — подчеркивает Хэнсон в статье на Fox News.Перегрев экономикиНа этом фоне, констатируют экономисты Ларри Саммер и Оливье Бланшар в специальном исследовании, стимулы окажутся слишком мощными и подтолкнут экономику к перегреву. На риски указывает и Хэнсон: "Надо ли печатать деньги, увеличивая государственный долг? Разумно ли держать процентные ставки в районе нуля и тем самым препятствовать росту занятости, производства и сбережений? Ранее столь опасное поведение приводило к инфляции, за которой следовала разрушительная стагфляция". Хэнсон отмечает и то, что за "последние безумные сто дней" (с момента вступления в действие плана Байдена) взлетели цены на все: древесину, продукты питания, бензин, автомобили, дома. Тем не менее ставки по-прежнему на уровне трех процентов и ниже. Действительно, пока Федрезерв никак не реагирует на скачок инфляции. В марте глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не видит проблемы во временном превышении целевого показателя в два процента.Надулся пузырьОднако, говорит Рэй Далио, основатель одного из крупнейших инвестиционных фондов Bridgewater Associates, ситуация все опаснее. Пакет стимулов и инвестиционная программа American Jobs Plan, заливая экономику деньгами, формируют пузырь. Необходимо повысить производительность труда, предупреждает эксперт. А сейчас это вряд ли возможно, ведь растут не только цены, но и безработица. Причина опять же в стимулах. По замыслу Байдена, увеличению занятости должна способствовать массовая вакцинация от ковида. На деле все наоборот: дел навалом, а вот рабочих рук не хватает. Продление федеральных пособий по безработице позволило сидеть дома и обналичивать чеки. И так — еще на четыре месяца, а может, и дольше. По мнению инвестора, рынок акций уже достиг состояния пузыря, причем не из-за долговой нагрузки, а за счет политики ФРС. Соединенные Штаты, по мнению Далио, ближе ко второму типу пузыря. Поэтому в перспективе инвестор допускает сильное ослабление доллара.

https://ria.ru/20210207/dolg-1596035469.html

https://ria.ru/20210308/inflyatsiya-1600129557.html

https://ria.ru/20210125/dollar-1594156719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная резервная система сша, джо байден, сша, экономика