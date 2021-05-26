https://ria.ru/20210526/polsha-1734318036.html

Польша запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство

Польша запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство - РИА Новости, 26.05.2021

Польша запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство

Кабмин Польши запретил пролет белорусских самолетов над территорией страны, сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:12

2021-05-26T19:12

2021-05-26T19:20

роман протасевич

матеуш моравецкий

европейский совет

белоруссия

в мире

задержание основателя telegram-канала nexta

польша

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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Кабмин Польши запретил пролет белорусских самолетов над территорией страны, сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер."Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии. Это элемент реализации санкций, о которых просил во время Европейского совета премьер-министр (Польши) Матеуш Моравецкий", - написал Мюллер в Twitter.Ранее Моравецкий от имени Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) предложил Европейскому союзу остановить авиасообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Протасевич. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html

https://ria.ru/20210526/belorussiya-1734317593.html

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, матеуш моравецкий, европейский совет, белоруссия, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, польша