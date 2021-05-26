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Польша запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство
Польша запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство - РИА Новости, 26.05.2021
Польша запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство
Кабмин Польши запретил пролет белорусских самолетов над территорией страны, сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:12
2021-05-26T19:20
роман протасевич
матеуш моравецкий
европейский совет
белоруссия
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
польша
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Кабмин Польши запретил пролет белорусских самолетов над территорией страны, сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер."Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии. Это элемент реализации санкций, о которых просил во время Европейского совета премьер-министр (Польши) Матеуш Моравецкий", - написал Мюллер в Twitter.Ранее Моравецкий от имени Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) предложил Европейскому союзу остановить авиасообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Протасевич. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html
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роман протасевич, матеуш моравецкий, европейский совет, белоруссия, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, польша

Польша запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство

19:12 26.05.2021 (обновлено: 19:20 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Кабмин Польши запретил пролет белорусских самолетов над территорией страны, сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.
"Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии. Это элемент реализации санкций, о которых просил во время Европейского совета премьер-министр (Польши) Матеуш Моравецкий", - написал Мюллер в Twitter.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 17:01
Расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом рейса Ryanair
Ранее Моравецкий от имени Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) предложил Европейскому союзу остановить авиасообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Протасевич. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Самолет компании Белавиа - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 19:09
Белоруссия обвинила Францию в нарушении международного права
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
 
Роман ПротасевичМатеуш МоравецкийЕвропейский советБелоруссияВ миреЗадержание основателя Telegram-канала NextaПольша
 
 
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