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В Польше заявили, что оказывают давление на США по "Северному потоку — 2"
В Польше заявили, что оказывают давление на США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.05.2021
В Польше заявили, что оказывают давление на США по "Северному потоку — 2"
Польша оказывает давление на США по вопросу санкций в отношении газопровода Северный поток 2, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:43
2021-05-26T18:45
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
польша
сша
в мире
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша оказывает давление на США по вопросу санкций в отношении газопровода Северный поток 2, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире телеканала Republika.США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210526/mid-1734242356.html
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россия
балтийское море
польша
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, польша, сша, в мире

В Польше заявили, что оказывают давление на США по "Северному потоку — 2"

18:43 26.05.2021 (обновлено: 18:45 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша оказывает давление на США по вопросу санкций в отношении газопровода Северный поток 2, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире телеканала Republika.
США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

"Мы оцениваем это (действия США) однозначно негативно, мы продолжаем оказывать давление, чтобы это решение изменить, это решение отменить. Мы можем сделать это эффективно, если будем говорить в один голос и во внутренней политике, и как союз государств в нашей части региона, государств, которые понимают, какую угрозу представляет строительство этого газопровода", - сказал Яблоньский.

Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
16:29
В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
10:35
В Польше прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзПольшаСШАВ мире
 
 
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