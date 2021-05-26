https://ria.ru/20210526/polsha-1734313652.html

В Польше заявили, что оказывают давление на США по "Северному потоку — 2"

В Польше заявили, что оказывают давление на США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.05.2021

В Польше заявили, что оказывают давление на США по "Северному потоку — 2"

Польша оказывает давление на США по вопросу санкций в отношении газопровода Северный поток 2, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:43

2021-05-26T18:43

2021-05-26T18:45

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

польша

сша

в мире

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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша оказывает давление на США по вопросу санкций в отношении газопровода Северный поток 2, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире телеканала Republika.США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210526/mid-1734242356.html

https://ria.ru/20210526/gazoprovod-1733930829.html

россия

балтийское море

польша

сша

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, польша, сша, в мире