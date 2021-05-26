В Польше заявили, что оказывают давление на США по "Северному потоку — 2"
18:43 26.05.2021 (обновлено: 18:45 26.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польша оказывает давление на США по вопросу санкций в отношении газопровода Северный поток 2, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире телеканала Republika.
США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
"Мы оцениваем это (действия США) однозначно негативно, мы продолжаем оказывать давление, чтобы это решение изменить, это решение отменить. Мы можем сделать это эффективно, если будем говорить в один голос и во внутренней политике, и как союз государств в нашей части региона, государств, которые понимают, какую угрозу представляет строительство этого газопровода", - сказал Яблоньский.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.