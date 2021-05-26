https://ria.ru/20210526/polsha-1733913245.html

В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины

В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины - РИА Новости, 26.05.2021

В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины

Депутат польского парламента от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский в беседе с изданием Defence 24 рассказал, какие возможности в отношениях с Россией... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T06:20

2021-05-26T06:20

2021-05-26T13:13

кристиан каминьский

россия

allseas

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

польша

варшава

украина

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат польского парламента от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский в беседе с изданием Defence 24 рассказал, какие возможности в отношениях с Россией Польша упустила из-за поддержки Украины.По словам политика, если бы Варшава, которая в угоду интересам Киева выступала против энергетических проектов Москвы, вела бы совершенно другую политику, это могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши в этой сфере.По словам политика, проект "Северный поток — 2" не выгоден для Польши, но Варшава никак не могла заблокировать его строительство. Как объяснил депутат, такая ситуация сложилась из-за решимости России и Германии довести реализацию газопровода до конца и отсутствия у Польши союзников в этом вопросе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210524/ukraina-1733549709.html

россия

балтийское море

польша

варшава

украина

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кристиан каминьский, россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, польша, варшава, украина, в мире