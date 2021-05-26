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В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины
В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины - РИА Новости, 26.05.2021
В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины
Депутат польского парламента от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский в беседе с изданием Defence 24 рассказал, какие возможности в отношениях с Россией... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T06:20
2021-05-26T13:13
кристиан каминьский
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
польша
варшава
украина
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат польского парламента от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский в беседе с изданием Defence 24 рассказал, какие возможности в отношениях с Россией Польша упустила из-за поддержки Украины.По словам политика, если бы Варшава, которая в угоду интересам Киева выступала против энергетических проектов Москвы, вела бы совершенно другую политику, это могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши в этой сфере.По словам политика, проект "Северный поток — 2" не выгоден для Польши, но Варшава никак не могла заблокировать его строительство. Как объяснил депутат, такая ситуация сложилась из-за решимости России и Германии довести реализацию газопровода до конца и отсутствия у Польши союзников в этом вопросе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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кристиан каминьский, россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, польша, варшава, украина, в мире

В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины

06:20 26.05.2021 (обновлено: 13:13 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат польского парламента от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский в беседе с изданием Defence 24 рассказал, какие возможности в отношениях с Россией Польша упустила из-за поддержки Украины.
По словам политика, если бы Варшава, которая в угоду интересам Киева выступала против энергетических проектов Москвы, вела бы совершенно другую политику, это могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши в этой сфере.

"Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от дорогостоящего, а также сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря? Двадцать лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины, которая бы пострадала в рамках такого сценария. Сейчас мы увидели, чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины", — заявил Каминьский.

По словам политика, проект "Северный поток — 2" не выгоден для Польши, но Варшава никак не могла заблокировать его строительство. Как объяснил депутат, такая ситуация сложилась из-за решимости России и Германии довести реализацию газопровода до конца и отсутствия у Польши союзников в этом вопросе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Газовое месторождение на Украине - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 08:00
После запуска "Северного потока — 2" Украина освободится от "Газпрома"
 
Кристиан КаминьскийРоссияAllseasСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзПольшаВаршаваУкраинаВ мире
 
 
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