В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины
06:20 26.05.2021 (обновлено: 13:13 26.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат польского парламента от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский в беседе с изданием Defence 24 рассказал, какие возможности в отношениях с Россией Польша упустила из-за поддержки Украины.
По словам политика, если бы Варшава, которая в угоду интересам Киева выступала против энергетических проектов Москвы, вела бы совершенно другую политику, это могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши в этой сфере.
"Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от дорогостоящего, а также сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря? Двадцать лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины, которая бы пострадала в рамках такого сценария. Сейчас мы увидели, чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины", — заявил Каминьский.
По словам политика, проект "Северный поток — 2" не выгоден для Польши, но Варшава никак не могла заблокировать его строительство. Как объяснил депутат, такая ситуация сложилась из-за решимости России и Германии довести реализацию газопровода до конца и отсутствия у Польши союзников в этом вопросе.
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