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В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус
В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус - РИА Новости, 26.05.2021
В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус
Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус с пассажирами в Киеве, в результате инцидента одна женщина госпитализирована, заявили в среду в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:12
2021-05-26T16:12
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус с пассажирами в Киеве, в результате инцидента одна женщина госпитализирована, заявили в среду в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины.По информации правоохранителей, правонарушителя задержали участковый и пассажиры троллейбуса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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киев, украина, в мире

В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус

16:12 26.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус с пассажирами в Киеве, в результате инцидента одна женщина госпитализирована, заявили в среду в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины.
"Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации правоохранителей, правонарушителя задержали участковый и пассажиры троллейбуса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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