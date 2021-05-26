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В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус
В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус - РИА Новости, 26.05.2021
В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус
Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус с пассажирами в Киеве, в результате инцидента одна женщина госпитализирована, заявили в среду в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:12
2021-05-26T16:12
2021-05-26T16:12
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в мире
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус с пассажирами в Киеве, в результате инцидента одна женщина госпитализирована, заявили в среду в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины.По информации правоохранителей, правонарушителя задержали участковый и пассажиры троллейбуса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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