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В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус

В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус - РИА Новости, 26.05.2021

В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус

Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус с пассажирами в Киеве, в результате инцидента одна женщина госпитализирована, заявили в среду в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:12

2021-05-26T16:12

2021-05-26T16:12

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус с пассажирами в Киеве, в результате инцидента одна женщина госпитализирована, заявили в среду в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины.По информации правоохранителей, правонарушителя задержали участковый и пассажиры троллейбуса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20200711/1574214028.html

киев

украина

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