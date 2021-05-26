https://ria.ru/20210526/podrostok-1733954319.html
В Вологде подростка госпитализировали после удара током на крыше поезда
В Вологде подростка госпитализировали после удара током на крыше поезда - РИА Новости, 26.05.2021
В Вологде подростка госпитализировали после удара током на крыше поезда
Подросток госпитализирован, получив ожоги 70% тела после удара током на крыше поезда на железнодорожной станции Вологда-2, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:19
2021-05-26T12:19
2021-05-26T12:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Подросток госпитализирован, получив ожоги 70% тела после удара током на крыше поезда на железнодорожной станции Вологда-2, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Северо-западного управления на транспорте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту получения электротравмы 13-летним подростком у главного парка железнодорожной станции Вологда-2", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, вечером 25 мая мальчик залез на крышу находившегося на станции Вологда-2 поезда. Подросток получил сильный удар током и упал на землю. Его обнаружил помощник машиниста, который оказал первую помощь и вызвал "скорую"."Подросток госпитализирован в Вологодскую областную клиническую детскую больницу с ожогами 70% тела, травмой головы и переломом позвонков, находится в крайне тяжёлом состоянии", - сказано в сообщении.Обстоятельства инцидента уточняются.
https://ria.ru/20210525/tok-1733903510.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости.
Подросток госпитализирован, получив ожоги 70% тела после удара током на крыше поезда на железнодорожной станции Вологда-2, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Северо-западного управления на транспорте СК РФ
.
"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту получения электротравмы 13-летним подростком у главного парка железнодорожной станции Вологда-2", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, вечером 25 мая мальчик залез на крышу находившегося на станции Вологда-2 поезда. Подросток получил сильный удар током и упал на землю. Его обнаружил помощник машиниста, который оказал первую помощь и вызвал "скорую".
"Подросток госпитализирован в Вологодскую областную клиническую детскую больницу с ожогами 70% тела, травмой головы и переломом позвонков, находится в крайне тяжёлом состоянии", - сказано в сообщении.
Обстоятельства инцидента уточняются.