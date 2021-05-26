https://ria.ru/20210526/plazma-1734288900.html

Пульмонолог оценил эффективность лечения COVID-19 переливанием плазмы

Пульмонолог оценил эффективность лечения COVID-19 переливанием плазмы - РИА Новости, 26.05.2021

Пульмонолог оценил эффективность лечения COVID-19 переливанием плазмы

Исследования показывают, что использование антиковидной плазы для лечения коронавирусной инфекции оказалось не слишком эффективно, заявил заведующий кафедрой... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:48

2021-05-26T16:48

2021-05-26T16:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей авдеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603850801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34ac5ad9ec7c1016313e82d28c09bad3.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Исследования показывают, что использование антиковидной плазы для лечения коронавирусной инфекции оказалось не слишком эффективно, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев."В первую волну COVID-19 у нас был очень большой энтузиазм в отношении к этой терапии, сегодня не совсем все ясно, и связано это с тем, что мы получили данные крупных исследований, которые чаще всего, к сожалению, в настоящее время демонстрируют, что эта терапия не очень эффективна", - сказал Авдеев на конференции "Проблема туберкулеза и социально значимых инфекций в новых эпидемических условиях".Он уточнил, что исследования в этой области еще продолжаются.В апреле 2020 года эксперты Клинического комитета COVID-19 рекомендовали переливание плазмы как один из потенциально эффективных методов лечения заболевания и стали применять в нескольких стационарах в качестве экспериментального.Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией. После появления первых симптомов заболевания или после первого положительного ПЦР-теста должно пройти не менее 5 недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэр Москвы установил вознаграждение – 5000 рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 235 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

https://ria.ru/20210526/trombozy-1733867046.html

https://ria.ru/20210224/kovid-1598386555.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей авдеев