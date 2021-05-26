Президент Австрии назвал инцидент с рейсом Ryanair воздушным пиратством
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду назвал "воздушным пиратством" и "государственным угоном" со стороны Минска инцидент с бортом Ryanair.
"То, что произошло в воскресенье, неприемлемо во всех отношениях. Это государственный угон, акт воздушного пиратства - этот угон рейса Ryanair в Минск и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. Понятно, что мы требуем немедленного освобождения обоих и остальных политических заключенных", - сказал Ван дер Беллен на пресс-конференции после переговоров с эстонской коллегой.
Говоря о ситуации в Белоруссии в целом, он назвал неприемлемыми насилие и репрессии в отношении демонстрантов и представителей СМИ. По словам президента, Минск категорически отклонил все усилия австрийской стороны по налаживанию диалога властей и оппозиции.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране после выборов президента координируются из-за границы, и обвиняли Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.