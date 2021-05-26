Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/piratstvo-1734288581.html
Президент Австрии назвал инцидент с рейсом Ryanair воздушным пиратством
Президент Австрии назвал инцидент с рейсом Ryanair воздушным пиратством - РИА Новости, 26.05.2021
Президент Австрии назвал инцидент с рейсом Ryanair воздушным пиратством
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду назвал "воздушным пиратством" и "государственным угоном" со стороны Минска инцидент с бортом... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:48
2021-05-26T16:48
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
александер ван дер беллен
ryanair
эдвард сноуден
эво моралес
мид белоруссии
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155352/13/1553521365_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_3de9d41d599acf0b4f9b82a5f57138d6.jpg
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду назвал "воздушным пиратством" и "государственным угоном" со стороны Минска инцидент с бортом Ryanair."То, что произошло в воскресенье, неприемлемо во всех отношениях. Это государственный угон, акт воздушного пиратства - этот угон рейса Ryanair в Минск и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. Понятно, что мы требуем немедленного освобождения обоих и остальных политических заключенных", - сказал Ван дер Беллен на пресс-конференции после переговоров с эстонской коллегой.Говоря о ситуации в Белоруссии в целом, он назвал неприемлемыми насилие и репрессии в отношении демонстрантов и представителей СМИ. По словам президента, Минск категорически отклонил все усилия австрийской стороны по налаживанию диалога властей и оппозиции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране после выборов президента координируются из-за границы, и обвиняли Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html
https://ria.ru/20210524/samolet-1733684508.html
минск
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155352/13/1553521365_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_89d45bce906e2af1c5ae69c5f4b2c278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, александер ван дер беллен, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, мид белоруссии, минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Президент Австрии назвал инцидент с рейсом Ryanair воздушным пиратством

16:48 26.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду назвал "воздушным пиратством" и "государственным угоном" со стороны Минска инцидент с бортом Ryanair.
"То, что произошло в воскресенье, неприемлемо во всех отношениях. Это государственный угон, акт воздушного пиратства - этот угон рейса Ryanair в Минск и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. Понятно, что мы требуем немедленного освобождения обоих и остальных политических заключенных", - сказал Ван дер Беллен на пресс-конференции после переговоров с эстонской коллегой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
Говоря о ситуации в Белоруссии в целом, он назвал неприемлемыми насилие и репрессии в отношении демонстрантов и представителей СМИ. По словам президента, Минск категорически отклонил все усилия австрийской стороны по налаживанию диалога властей и оппозиции.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране после выборов президента координируются из-за границы, и обвиняли Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 17:01
Расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом рейса Ryanair
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 16:30
Боррель назвал ситуацию с лайнером Ryanair "актом пиратства государства"
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичАлександер Ван дер БелленRyanairЭдвард СноуденЭво МоралесМИД БелоруссииМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Госдеп ответил МИД России на критику из-за несоблюдения СНВ-3
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
Лента новостейМолния