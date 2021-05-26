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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210526/perventstvo-1734037096.html
Глава ЭПЦ раскритиковал попытки навязать первенство в православном мире
Глава ЭПЦ раскритиковал попытки навязать первенство в православном мире - РИА Новости, 26.05.2021
Глава ЭПЦ раскритиковал попытки навязать первенство в православном мире
Глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископ Иероним призвал поместные православные церкви отказаться от эгоизма и стремления к первенству. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:33
2021-05-26T15:40
религия и мировоззрение
московский патриархат
игорь якимчук
варфоломей i (патриарх константинопольский)
петр порошенко
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископ Иероним призвал поместные православные церкви отказаться от эгоизма и стремления к первенству. Ранее он заявил, что надеется восстановить отношения с Русской православной церковью (РПЦ), разорванные два года назад с ним и рядом греческих епископов из-за признания "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Эта структура была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея, что привело к расколу в православии. Московский патриархат раскритиковал Константинополь за стремление "навязать первенство" в православном мире и признание украинских раскольников вопреки канонам и разорвал с ним отношения. “Я верю, что ошибки допускаются даже в самых священных вещах, но, тем не менее, Христос говорит нам, что даже эти ошибки можно исправлять и надо исправлять, если мы хотим этого от души. Не нужен эгоизм. Нужно не первенство, а покаяние и служение церкви. Наши народы этого ждут”, - заявил архиепископ Иероним на встрече с председателем Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.Секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук пояснил РИА Новости, что восстановление молитвенного общения архиепископом Иеронимом возможно только после того, как он прекратит поминать в молитве главу раскольнической ПЦУ Епифания (Думенко). Имя Думенко Иероним произносит за богослужением с октября 2019 года.ПЦУ помимо Константинопольской и Элладской церквей, признали также главы поместных церквей Александрии и Кипра. С ними Русская церковь тоже разорвала отношения - их, например, патриарх Московский и всея Руси не поминает на богослужениях.
https://ria.ru/20210522/rpts-1733464951.html
https://ria.ru/20210129/khrizostom-1595021283.html
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московский патриархат, игорь якимчук, варфоломей i (патриарх константинопольский), петр порошенко, патриарх кирилл (владимир гундяев)

Глава ЭПЦ раскритиковал попытки навязать первенство в православном мире

15:33 26.05.2021 (обновлено: 15:40 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиепископ Афинский и всей Греции Иероним на Межпарламентской ассамблее православия в Афинах. 25 июня 2018
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним на Межпарламентской ассамблее православия в Афинах. 25 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископ Иероним призвал поместные православные церкви отказаться от эгоизма и стремления к первенству.
Ранее он заявил, что надеется восстановить отношения с Русской православной церковью (РПЦ), разорванные два года назад с ним и рядом греческих епископов из-за признания "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Эта структура была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея, что привело к расколу в православии. Московский патриархат раскритиковал Константинополь за стремление "навязать первенство" в православном мире и признание украинских раскольников вопреки канонам и разорвал с ним отношения.
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“Я верю, что ошибки допускаются даже в самых священных вещах, но, тем не менее, Христос говорит нам, что даже эти ошибки можно исправлять и надо исправлять, если мы хотим этого от души. Не нужен эгоизм. Нужно не первенство, а покаяние и служение церкви. Наши народы этого ждут”, - заявил архиепископ Иероним на встрече с председателем Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.
Секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук пояснил РИА Новости, что восстановление молитвенного общения архиепископом Иеронимом возможно только после того, как он прекратит поминать в молитве главу раскольнической ПЦУ Епифания (Думенко). Имя Думенко Иероним произносит за богослужением с октября 2019 года.
ПЦУ помимо Константинопольской и Элладской церквей, признали также главы поместных церквей Александрии и Кипра. С ними Русская церковь тоже разорвала отношения - их, например, патриарх Московский и всея Руси не поминает на богослужениях.
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