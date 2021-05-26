https://ria.ru/20210526/peresild-1734340818.html

Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"

Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз" - РИА Новости, 26.05.2021

Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели первую тренировку внутри тренажера космического корабля "Союз МС" в Центре подготовки космонавтов. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T23:34

2021-05-26T23:34

2021-05-26T23:34

клим шипенко

юлия пересильд

земля

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

антон шкаплеров

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели первую тренировку внутри тренажера космического корабля "Союз МС" в Центре подготовки космонавтов."Немного с осоловевшими глазами с Климом Шипенко мы 4,5 часа провели вот так...", - подписала Пересильд фотографию в Instagram, где она сидит в тренажере космического корабля.Кроме того, в среду актриса четыре часа находилась на лекционных занятиях."Уже много чего узнали, опробовали‚ но впереди ещё бесконечность", - написала она.Ранее сообщалось, что съемочная группа фильма "Вызов" и дублеры актеров в понедельник приступили к подготовке к полету на МКС. Сам старт запланирован на 5 октября, а возвращение с орбиты - на 17 октября.На МКС они полетят на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html

земля

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клим шипенко, юлия пересильд, земля, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, антон шкаплеров