Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/peresild-1734340818.html
Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз" - РИА Новости, 26.05.2021
Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели первую тренировку внутри тренажера космического корабля "Союз МС" в Центре подготовки космонавтов. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T23:34
2021-05-26T23:34
клим шипенко
юлия пересильд
земля
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
антон шкаплеров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732256742_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_ca61f2db70a7a4587781aefb35d46771.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели первую тренировку внутри тренажера космического корабля "Союз МС" в Центре подготовки космонавтов."Немного с осоловевшими глазами с Климом Шипенко мы 4,5 часа провели вот так...", - подписала Пересильд фотографию в Instagram, где она сидит в тренажере космического корабля.Кроме того, в среду актриса четыре часа находилась на лекционных занятиях."Уже много чего узнали, опробовали‚ но впереди ещё бесконечность", - написала она.Ранее сообщалось, что съемочная группа фильма "Вызов" и дублеры актеров в понедельник приступили к подготовке к полету на МКС. Сам старт запланирован на 5 октября, а возвращение с орбиты - на 17 октября.На МКС они полетят на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732256742_160:0:2815:1991_1920x0_80_0_0_a2fab0b68594ff59147cb9d3e0c90e11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
клим шипенко, юлия пересильд, земля, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, антон шкаплеров

Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"

23:34 26.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма "Вызов"
Актриса Юлия Пересильд на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели первую тренировку внутри тренажера космического корабля "Союз МС" в Центре подготовки космонавтов.
"Немного с осоловевшими глазами с Климом Шипенко мы 4,5 часа провели вот так...", - подписала Пересильд фотографию в Instagram, где она сидит в тренажере космического корабля.
Кроме того, в среду актриса четыре часа находилась на лекционных занятиях.
"Уже много чего узнали, опробовали‚ но впереди ещё бесконечность", - написала она.
Ранее сообщалось, что съемочная группа фильма "Вызов" и дублеры актеров в понедельник приступили к подготовке к полету на МКС. Сам старт запланирован на 5 октября, а возвращение с орбиты - на 17 октября.
На МКС они полетят на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Магнитное поле Земли - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 12:07
На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю
 
Клим ШипенкоЮлия ПересильдЗемляЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнтон Шкаплеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Госдеп ответил МИД России на критику из-за несоблюдения СНВ-3
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
Лента новостейМолния