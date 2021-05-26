https://ria.ru/20210526/perepiska-1733908744.html

Назван способ восстановить удаленную переписку в VK

Назван способ восстановить удаленную переписку в VK - РИА Новости, 26.05.2021

Назван способ восстановить удаленную переписку в VK

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как восстановить удаленную переписку... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T01:31

2021-05-26T01:31

2021-05-26T01:31

сергей кузьменко

россия

роскачество

смартфоны

вконтакте

технологии

общество

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как восстановить удаленную переписку в соцсети "Вконтакте".По словам эксперта, существует несколько способов в зависимости от давности удаления и возможности связаться со вторым участником беседы.В противном случае собеседник агентства рекомендует задействовать технические возможности самого сайта. Эксперт подчеркнул, что VK сохраняет все данные пользователя, включая имена отправителей и получателей, дату и время общения, количество и текст сообщений, а также вложения.Переписка хранится в течение не менее полугода, согласно пункту 3 статьи 10.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В течение шести месяцев у пользователя есть право запросить архив личных данных за этот срок, причем информация поступит ему в течение несколько часов, утверждает Кузьменко. Однако при превышении этого срока переписки, скорее всего не будет, поскольку ее уже удалят с серверов, предупредил специалист.Кроме того, эксперт предостерег от использования сторонних приложений, обещающих восстановить данные в обмен на доступ к аккаунту, даже если эти программы можно скачать в Google Play.

https://ria.ru/20210416/slezhka-1728660954.html

https://ria.ru/20210328/smartfon-1603161171.html

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сергей кузьменко, россия, роскачество, смартфоны, вконтакте, технологии, общество