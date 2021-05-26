Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/perepiska-1733908744.html
Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
Назван способ восстановить удаленную переписку в VK - РИА Новости, 26.05.2021
Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как восстановить удаленную переписку... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T01:31
2021-05-26T01:31
сергей кузьменко
россия
роскачество
смартфоны
вконтакте
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053419_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9a3538e083cbf8783ad235d48844fadd.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как восстановить удаленную переписку в соцсети "Вконтакте".По словам эксперта, существует несколько способов в зависимости от давности удаления и возможности связаться со вторым участником беседы.В противном случае собеседник агентства рекомендует задействовать технические возможности самого сайта. Эксперт подчеркнул, что VK сохраняет все данные пользователя, включая имена отправителей и получателей, дату и время общения, количество и текст сообщений, а также вложения.Переписка хранится в течение не менее полугода, согласно пункту 3 статьи 10.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В течение шести месяцев у пользователя есть право запросить архив личных данных за этот срок, причем информация поступит ему в течение несколько часов, утверждает Кузьменко. Однако при превышении этого срока переписки, скорее всего не будет, поскольку ее уже удалят с серверов, предупредил специалист.Кроме того, эксперт предостерег от использования сторонних приложений, обещающих восстановить данные в обмен на доступ к аккаунту, даже если эти программы можно скачать в Google Play.
https://ria.ru/20210416/slezhka-1728660954.html
https://ria.ru/20210328/smartfon-1603161171.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053419_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_d7828eca5e5b69cde80078a9aa10c68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кузьменко, россия, роскачество, смартфоны, вконтакте, технологии, общество

Назван способ восстановить удаленную переписку в VK

01:31 26.05.2021
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как восстановить удаленную переписку в соцсети "Вконтакте".
По словам эксперта, существует несколько способов в зависимости от давности удаления и возможности связаться со вторым участником беседы.
"Если вы удалили переписку только что, используйте появившуюся надпись: "Восстановить" (она будет присутствовать до обновления экрана). Если вы не успели восстановить удаленную переписку, можно обратиться к собеседнику (если есть такой вариант) и попросить его прислать удаленные фрагменты беседы", — пояснил Кузьменко.
В противном случае собеседник агентства рекомендует задействовать технические возможности самого сайта. Эксперт подчеркнул, что VK сохраняет все данные пользователя, включая имена отправителей и получателей, дату и время общения, количество и текст сообщений, а также вложения.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 21:40
Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp
Переписка хранится в течение не менее полугода, согласно пункту 3 статьи 10.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В течение шести месяцев у пользователя есть право запросить архив личных данных за этот срок, причем информация поступит ему в течение несколько часов, утверждает Кузьменко. Однако при превышении этого срока переписки, скорее всего не будет, поскольку ее уже удалят с серверов, предупредил специалист.
Кроме того, эксперт предостерег от использования сторонних приложений, обещающих восстановить данные в обмен на доступ к аккаунту, даже если эти программы можно скачать в Google Play.
Смартфон Xiaomi
28 марта, 02:17
Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
 
Сергей КузьменкоРоссияРоскачествоСмартфоныВКонтактеТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния