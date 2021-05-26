Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как восстановить удаленную переписку в соцсети "Вконтакте".
По словам эксперта, существует несколько способов в зависимости от давности удаления и возможности связаться со вторым участником беседы.
"Если вы удалили переписку только что, используйте появившуюся надпись: "Восстановить" (она будет присутствовать до обновления экрана). Если вы не успели восстановить удаленную переписку, можно обратиться к собеседнику (если есть такой вариант) и попросить его прислать удаленные фрагменты беседы", — пояснил Кузьменко.
В противном случае собеседник агентства рекомендует задействовать технические возможности самого сайта. Эксперт подчеркнул, что VK сохраняет все данные пользователя, включая имена отправителей и получателей, дату и время общения, количество и текст сообщений, а также вложения.
16 апреля, 21:40Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp
Переписка хранится в течение не менее полугода, согласно пункту 3 статьи 10.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В течение шести месяцев у пользователя есть право запросить архив личных данных за этот срок, причем информация поступит ему в течение несколько часов, утверждает Кузьменко. Однако при превышении этого срока переписки, скорее всего не будет, поскольку ее уже удалят с серверов, предупредил специалист.
Кроме того, эксперт предостерег от использования сторонних приложений, обещающих восстановить данные в обмен на доступ к аккаунту, даже если эти программы можно скачать в Google Play.
28 марта, 02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне